Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno pochwaliła się fanom swoją dużą zmianą. Uczestniczka zupełnie odnowiła swoją fryzurę, co fani odebrali jako zmianę także w prywatnym życiu. Dziś już wiemy, że związek Agnieszki i Kamila jest już przeszłością, ale fani i tak doszukują się w metamorfozie uczestniczki chęci utarcia nosa byłemu mężowi... "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka znów się zmienia. "fajnie dopasowany kształt i kolor..." Za nami 7. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która, śmiało można to przyznać, była zdecydowanie jedną z najbardziej emocjonujących i nieprzewidywalnych. Pary podczas dnia decyzji zgodnie przyznały, że chcą kontynuować swoją relację jednak jak dziś już wiemy, żadna z nich nie przetrwała. Agnieszka i Kamil zdawali się najlepiej prosperować, bo jeszcze przed kamerami mówili o wspólnym domu, dzieciach, piesku... Kamil w swoim oświadczeniu, które wydał tuż po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, że po prostu nic nie czuł do Agnieszki i dlatego postanowił tę relację zakończyć. Gdy po emisji programu głos mogła zabrać także uczestniczka, ujawniła wiele interesujących faktów. W rozmowie z Party.pl Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że było jej bardzo ciężko po rozstaniu. Pomimo rozpadu małżeństwa musiała zostać we Włocławku jeszcze przez jakiś czas, ale na szczęście nie była całkiem sama. Mama i siostra Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno wspierały Agnieszkę i jak przyznała uczestniczka, wspierają do dziś. Agnieszka wróciła więc do rodzinnego Białegostoku, gdzie na nowo rozpoczęła swoje życie. Gdy widzowie poznali już finał tej edycji, Agnieszka przeszła prawdziwą metamorfozę. Uczestniczka zmieniła kompletnie kolor i długość włosów,...