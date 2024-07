Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to zdecydowanie jeden z najbardziej charyzmatycznych uczestników minionej odsłony eksperymentu, który do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony fanów show. Podobnie było również z Igą z 5. edycji programu i co ciekawe, niedawno fani zaczęli łączyć tę dwójkę ze sobą! Jak na te doniesienia o ich rzekomym związku zareagował sam Kamil?

Reklama

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil komentuje sprawę z byłą partnerką. "Nie mam pojęcia, czemu Aga tak powiedziała"

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil o plotkach na temat jego relacji z Igą

Kamil i Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są parą? Takie plotki jakiś czas temu pojawiły się w sieci! Wszystko przez zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć tę dwójkę razem. Szybko jednak okazało się, że to nieprawda, bo sami zainteresowani zdementowali te doniesienia. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl, Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, jak zareagował, gdy przeczytał na swój temat takie plotki!

- Śmialiśmy się z Igą, że zostaliśmy parą po jednym zdjęciu, gdzie to jeszcze nie były zdjęcia we dwójkę, tylko byliśmy wspólnie z innymi osobami - z Wojtkiem, Agnieszką, Asią Lazar. Pojawiliśmy się wszyscy razem na jednym zdjęciu, no ale że my byliśmy tylko we dwójkę wolni, to nas od razu sparowano - przyznaje z uśmiechem Kamil.

Reklama

Jakie zatem łączą go relacje z Igą? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!