"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, do którego zgłaszają się osoby poszukujące szczęścia w miłości. Niektórym z nich udaje się stworzyć trwały związek z dobranym przez ekspertów show partnerem czy partnerką, inni po zakończeniu programu kończą również relacje i dalej szukają miłości życia. Tak stało się z Kamilem, uczestnikiem 7. edycji show. Teraz jednak wygląda na to, że jego los się odmienił i tworzy nowy związek. Zobaczcie, jak spędza Walentynki!

Tak Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędza Walentynki

W trakcie trwania programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" los nie był dla Kamila, uczestnika 7. edycji programu, szczególnie łaskawy. Eksperci połączyli go z Agnieszką - początkowo para dogadywała się dobrze, jednak wkrótce potem stało się jasne, że ich losy nie splotą się na dłużej i świeżo upieczone małżeństwo podjęło decyzję o rozstaniu. Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieliła się na Instagramie problemami z formalnościami związanymi z rozwodem.

Jej programowy partner z kolei może optymistycznie patrzeć w przyszłość. Choć bezpośrednio po zakończeniu show Kamil nie zdradzał zbyt wiele na temat swojego życia, zmieniło się to tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" opublikował na Instagramie nagranie, na którym widać kobietę trzymającą go za rękę. Już wtedy obserwatorzy mogli dowiedzieć się, kim jest wybranka Kamila, bo oznaczył jej profil na InstaStories. Tajemnicza Alona to mieszkająca w Łodzi blondynka z Ukrainy.

Nowy związek Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" nabrał rozpędu również po świętach: w Sylwestra uczestnik popularnego show pochwalił się pierwszym wspólnym zdjęciem z partnerką. Para świętowała koniec roku w Wiśle. Już wtedy stało się więc jasne, że relacja definitywnie się rozwija.

Teraz fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą zobaczyć, jak Kamil świętuje tegoroczne Walentynki. Na jego InstaStories pojawił się romantyczny kadr, na którym widać Kamilę i Alonę w czułym objęciu. Całe ujęcie opatrzone jest oznaczeniem profilu partnerki i dużym, czerwonym sercem. Wyglądają na naprawdę zakochanych!

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" uzupełnił zdjęcie fragmentem piosenki Eda Sheerana "Perfect". Czyżby oznaczało to, że jego wybranka jest ideałem? Tego życzymy!

Kibicujecie Kamilowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" i jego nowej partnerce?

