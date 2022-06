Siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niestety zakończyła się rozstaniem wszystkich par. Teraz przed uczestnikami rozprawy rozwodowe, a Agnieszka, Dorota i Patrycja postanowiły uczcić to, że już niedługo będą formalnie wolne. Live uczestniczek 7. edycji eksperymentu wzbudził mnóstwo emocji wśród fanów show. A co o rozwodowej imprezie żon sądzą ich (jeszcze) mężowie? Zobaczcie, co powiedzieli!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr, Adam i Kamil komentują rozwodową imprezę Agnieszki, Patrycji i Doroty!

Choć finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już dawno za nami, to jednak widzowie wciąż chętnie śledzą, co dzieje się u uczestników tej odsłony show. Od minionego weekendu wszyscy fani eksperymentu mówią o imprezie, którą zorganizowały bohaterki 7. edycji show stacji TVN. Patrycja, Agnieszka i Dorota ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowały bowiem rozwody w sukniach ślubnych i zorganizowały przy tym live na Instagramie. Terminy rozpraw rozwodowych zostały już wyznaczone, a panie nie ukrywały, że są z tego powodu bardzo szczęśliwe. A co na to Adam, Kamil i Piotr? Ich komentarze w sprawie imprezy rozwodowej żon pojawiły się na portalu cozatydzien.tvn.pl.

Jak się okazało, panowie nie mieli okazji zobaczyć live'a, ale odnieśli się do zdjęć, które pojawiły się w sieci.

- Widziałem zdjęcie w sukniach ślubnych - ciekawy pomysł, a czy to świadczy o dystansie - chyba tak, ale trzeba zapytać Doroty, Agnieszki bądź Patrycji - stwierdził Kamil w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

A co na to Adam, któremu nieco oberwało się podczas live'a dziewczyn? Przypomnijmy, że Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" śmiała się z obrażania jej męża przez jednego z internautów. Adam jednak zdecydował się na dość oszczędny komentarz i nie odniósł się do sytuacji, która mocno rozemocjonowała internautów.

- Przyznaję, że pomysł z sukniami nawet śmieszny - stwierdził Adam.

Z kolei Piotr, były partner Doroty stwierdził, że impreza rozwodowa dziewczyn była naprawdę oryginalnym pomysłem i wygląda na to, że nie widzi w niej nic złego.

- [...] teraz każdy spędza ten czas "po" w taki sposób, jaki uważa za słuszny. Dziewczyny się już wcześniej spotkały, złapały fajny kontakt, więc chcą to kontynuować i efektem jest m.in. ten oryginalny pomysł - stwierdził z kolei Piotr dla cozatydzien.tvn.pl.

A Wam jak się podobało spotkanie Agnieszki, Patrycji i Doroty? Przypomnijmy, że zachowanie uczestniczek 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliło internautów - jedni byli zachwyceni, a drudzy... zniesmaczeni.