Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie boi się wyrażać swojego zdania. Chociaż nie raz oberwało jej się od widzów za zbyt bezpośrednie oceny względem Przemka, to tym razem postanowiła wypowiedzieć się na temat innego małżeństwa. Skomentowała głośną awanturę Maćka i Marty z finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i ma dla swojej programowej koleżanki propozycję. Ten artykuł zawiera spoilery.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Justyna komentuje awanturę Maćka i Marty

Maciej nie oszczędzał Marty w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich rozmowa z ekspertami na koniec eksperymentu daleka była od kulturalnej. Maciej zarzucał Marcie niechlujność, to że naruszyła jego granicę tym, że chciała się przytulić oraz wypominał, że chodziła po pokoju nago, kiedy on sobie tego nie życzył. Marta była oburzona słowami męża i kontrowała: "On kłamie!". Uczestniczka miała dość tego, że programowy mąż obraża ją przy ekspertach i opowiada o rzeczach, które według niej nie miały miejsca. Po przedpremierze finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci wybuchła burza. Internauci nie mają litości zarówno dla Maćka jak i dla Marty. O komentarz pokusiła się także Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8":

Po obejrzeniu ostatniego odcinka na Plejerze nie sądziłam, że dzięki udziałowi w programie znajdę również pracownika do mojej firmy - zaczęła, by niewinnie wbić szpilę Maćkowi.

Instagram @justyna_wypieczone_bizu

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Patryk i Marta poróżnili się tuż przed finałem! O co poszło?

Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zwróciła się do swojej programowej koleżanki, której wątek w finale wzbudził ogromne emocje w sieci. Komentując słowa Maćka podsumowała, że chętnie by przyjęła ją do swojej firmy, w której zajmuje się tworzeniem biżuterii z modeliny, skoro jest tak kreatywna:

Po prostu Marta, jeśli tak dobrze lepisz kulki z papieru to myślę, że równie dobrze będziesz lepiła kulki z modeliny i mamy szansę tworzyć razem jakąś małą manufakturę na przykład - zakończyła puszczając "oczko".

Screen programu Ślub od pierwszego wejrzenia/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta liczyła na związek bez własnego zaangażowania: "Pstryk i związek"

Zobacz także

Reklama

Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła opowiedzieć się po stronie programowej koleżanki. Myślicie, że Marta również będzie potrafiła obrócić całą te sytuację w żart? Marta zabrała głos po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wyznała, że jest jej przykro i będzie chciała poruszyć kilka kwestii po emisji ostatniego odcinka na antenie TVN. Jesteście ciekawi, co z tego wyniknie?

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia