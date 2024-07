Co wydarzyło się między Patrykiem i Martą po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Uczestniczka była gotowa wiele poświęcić dla programowego męża, jednak problem przeprowadzki najwyraźniej przerósł małżonków. Finałowa rozmowa z Martą i Patrykiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmartwiła ekspertów, a to co wydarzyło się miesiąc po finale nie napawa optymizmem...

Reklama

Liczyłam, że spróbuje, że jest mężczyzną, który poradzi sobie w takiej sytuacji.

Artykuł zawiera spoilery.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta i Patryk rozstali się po finale?

Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poróżnili się już przed finałem. Okazało się, że kwestia wspólnego zamieszkania ich przerosła. Marta nie do końca była przekonana do przeprowadzki do programowego męża, chociaż wstępnie już mu to zadeklarowała. Patryk przekonany, że żona nie zmieni zdania, próbował pocieszać ją, że gdy się nie uda to on pomyśli o przeprowadzce. Czar prysł w momencie, kiedy Marta faktycznie zaczęła rozglądać się za pracą dla niego.

Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez eksperymentalny miesiąc przebrnęli, unikając poważnych rozmów.

Temat przyszłości jest ciężki. (...) Chodzi o wspólne zamieszkanie, ale powoli dochodzimy do jakiegoś rozwiązania.

Eksperci byli zaniepokojeni problemami w komunikacji małżonków. Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po miesiącu ślubnego eksperymentu zdecydowali, że pozostają w małżeństwie.

Zobacz także

Potrzebujemy takiego czasu, by jeszcze poznać się w różnych sytuacjach zanim będziemy podejmować bardzo drastyczne zmiany.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Justyna o awanturze Maćka i Marty. Zwróciła się do uczestniczki

Patryk i Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieśmiało opowiadali o swoich uczuciach. Patrykowi trudno było mówić o swoich uczuciach do Marty i tłumaczył się tym, że woli powiedzieć jej na osobności. Później tłumaczyli się między sobą z tego, że nie potrafią rozmawiać i nie poruszali ważnych tematów przed kamerami.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej zmiażdżył żonę w finale. Zmienił zdanie? "Będę bronił Marty"

Po miesiącu od finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdy Patryk i Marta zaprosili kamery do Bielska-Białej okazało się, że produkcja zastała Martę samą. Patryka nie było na miejscu.

Ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy z Patrykiem tutaj, jednakże troszkę byłam zaskoczona tym, że podjął decyzję o wcześniejszym wyjeździe. Planowaliśmy wspólnie, ja poruszyłam moje znajomości by przedstawić mu możliwości i oferty pracy, które są w tym regionie. Zupełnie odwrotny efekt. Sama nie wiem, co mam ci powiedzieć naprawdę - tłumaczyła.

Dodatkowo Patryk nie odbierał telefonów od Marty, a gdy w końcu udało im się porozmawiać to ich rozmowa była bardzo wyważona.

On powiedział, że on czuje, że tutaj się nie ogarnie. Liczyłam, że spróbuje, że jest mężczyzną, który poradzi sobie w takiej sytuacji. Liczę, że pokaże jednak, że jest takim facetem.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ze smutkiem przyznała, że rozmawiali z Patrykiem nawet o dziecku:

Rozwialiśmy na temat tego, że chcielibyśmy powiększyć rodzinę. Będąc w Słubicach skorzystać z pomocy jego dużej rodziny. (...) Wizualizowałam sobie, że pośród jego rodzinki znajdzie się miejsce dla naszej.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Czy wyjazd Patryka od Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ich definitywny koniec? Tego nie była pewna nawet uczestniczka:

- Zostawiłeś parę rzeczy to w zamyśle, że przyjedziesz niedługo?

- No chciałbym, jeśli ci to pasuje po prostu, na razie na weekend nie?

Marta ma teorię, że Patryk mógł przestraszyć się przyjazdu kamer "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

Rozważałam to, że przyjazd kamer mógł go jeszcze bardziej spłoszyć i przyczynił się do tego, że wyjechał wcześniej ale nie mam pewności, że był to jeden z powodów. (...) Nie lubię takich sytuacji w zawieszeniu.

Reklama

Myślicie, że jeszcze jest co ratować?

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia