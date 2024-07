Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zaskakujące zdjęcie z wpisem, w którym bardzo wymownie odniosła się do wydarzeń z finałowego odcinka programu. Kilka dni temu do sieci trafił premierowy, ostatni odcinek kontrowersyjnego formatu TVN dzięki czemu wiemy, już jak potoczyły się losy Marty i Macieja, którzy nie szczędzili sobie gorzkich słów.

Artykuł zawiera spoilery.

Maciej i Marta są uczestnikami ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ich w parę jednak między uczestnikami programu od samego początku nie układało się najlepiej. Marta i Maciej nie potrafili ze sobą rozmawiać i nie narodziło się między nimi uczucie. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była rozczarowana zachowaniem Macieja, który w jednym z odcinków nazwał ją "mortadelką". Para w jednym z odcinków ustaliła, że nie będą kontynuować swojego związku dlatego chyba nikt nie spodziewał się tak ostrej awantury Marty i Macieja w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

W ostatnim odcinku programu Maciej zarzucił Marcie, że nie dba o siebie i i nie dba o czystość wokół siebie.

Jesteśmy razem w tej podróży, można sobie na coś tam pozwolić, ale papier toaletowy, który w dziwnych strukturach kuleczek, wałków, cały czas wychodził z łazienki do pokoju... Nie wiem, co Marta z nim robiła, ja przez tydzień nie skorzystałem z toalety ani razu - mówił Maciej.

Teraz na słowa programowego męża Marta zareagowała wymownym postem na Instagramie!

Jak widać Marta pokazała kadr z produkcji "Chłopaki nie płaczą", w którym filmowy gangster Grucha mówi o swoim swetrze: "A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał". Pod postem Marty pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci gorzko oceniają Macieja.

- Szacun za spokój. Ja bym tam go zwyzywała.

- Hej Marta. Współczuję Ci tej rozmowy, bo to musiało być upokarzające, ale nie martw się, większość osób rozumie, jakie to było fiasko. ❤️

- Miałam ciary żenady, jak tego słuchałam i współczułam Ci, że musisz tam siedzieć ????- piszą internauci.