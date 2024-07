Agnieszka mocno zaangażowała się w związek z Kamilem. Uczestniczka doskonale wiedziała, po co wzięła udział w programie i od razu zaczęła traktować swojego programowego męża na poważnie, ciesząc się ze wszystkich ich podobieństw. Kamil także doceniał Agnieszkę, ale widzowie dość szybko zauważyli, że jego zaangażowanie nie jest takie samo, jak jego programowej żony. Może wszystko byłoby inaczej, gdyby Agnieszka była bardziej "niedostępna"?

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka o błędach w swojej relacji z Kamilem

Agnieszka i Kamil ku zaskoczeniu widzów postanowili się rozstać bardzo szybko po zakończeniu eksperymentu. Tę decyzję podjął zresztą Kamil, który zdradził, że nie poczuł do swojej żony żadnego uczucia. Mimo że uczestnik został za to skrytykowany przez widzów, bo przecież pozwolił swojej żonie odmienić całe życie dla tego związku, to jednak Agnieszka obroniła tę swoją przeprowadzkę twierdząc, że nie było z nią do końca tak jak przedstawiono to w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Według fanów Agnieszkę mogła zgubić w tej relacji przesadna ufność i zbyt duże zaangażowanie. Czy oglądając emisję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agnieszka doszła do wniosku, że popełniła zasadniczy błąd i nie wyczuła, co w relacji pociąga Kamila? O gonieniu myszki przez kotka posłuchacie w wideo powyżej, Agnieszka naszej reporterce zdradziła, co myśli o takim podejściu!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka potwierdza nowy związek Kamila? "Kamil i Ania powinni się wypowiadać"

Reklama

Agnieszka zdradziła, że wiadomością o rozstaniu byli zaskoczeni także sami eksperci. Kamil podjął tę decyzję chwilę po tym, jak przed kamerami snuł plany na temat wspólnego domu i dzieci. Oczywiście uczestnik nigdy nie powiedział, że jest zakochany, raczej podkreślał, że wciąż czeka na to wyjątkowe uczucie. Mimo wszystko Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że siostra i mama Kamila stanęły po jej stronie!

Zobacz także