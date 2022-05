"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam gorzko o relacjach z mamą. "Nie ma tej więzi między nami"

Adam i Patrycja tworzyli w "Ślubie od pierwszego wejrzenia 7" małżeństwo zagadkę. Para przeżyła bardzo udany wyjazd poślubny, a widzowie byli pewni, że tych dwoje to naprawdę zgrany duet. Powrót do rzeczywistości zweryfikował wszystko i Patrycja szybko zaczęła irytować się zachowaniami Adama. Uczestnik wobec swojej żony był bardzo łagodny i wyrozumiały, jednak takich uczuć nie miał do swojej mamy, często ostro odpowiadał na jej pytania. Teraz wyjaśnia, dlaczego.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" Adam gorzko o relacji z mamą: "Jest specyficzna"

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo skrupulatnie przyglądali się małżeństwu Adama i Patrycji, bo nie mieli pojęcia, jak rozumieć tę zadziwiającą relację. Patrycja jednocześnie doceniała swojego męża, mówiąc, jak wyjątkowym jest mężczyzną, jednak z drugiej strony otwarcie mówiła, że Adam nie jest w jej typie i jest dla niej zbyt zaborczy. Uwadze fanów nie umknęła także relacja Adama z mamą. Ponieważ Adam mieszka z mamą, jego rodzicielka pojawiała się regularnie w programie. Mama Adama kibicowała jego związkowi i bardzo polubiła Patrycję.

Widzowie zauważyli jednak, że Adam wcale dla swojej mamy miły nie był. Często podnosił głos, zdenerwowany jej pytaniami. Okazuje się, że były powody takiego zachowania. Adam zdradził je w rozmowie z dziennikarką "Co za Tydzień.pl":

- Moja relacja z mamą, ale także relacja mojej siostry z mamą jest bardzo specyficzna z racji na to, że straciliśmy w bardzo młodym wieku tatę i mama się nami zajmowała. Z tego powodu też jej wiecznie w domu nie było, bo musiała sama nas utrzymać. Została z dwójką małych dzieci. Nie wywiązała się między nami jakaś mega więź, nie mamy bardzo bliskich relacji. Ja oczywiście to bardzo szanuję i im jestem starszy, tym bardziej doceniam, ile musiała poświęcić, żeby nas wychować - wyjaśnia Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Widzowie z pewnością pamiętają wyjątkowy moment, gdy mama Adama ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaśpiewała na weselu balladę. Adam nie ukrywał, że ta sytuacja bardzo go zaskoczyła, ale starał się nie krytykować swojej mamy, z czym internauci kłopotu już nie mieli... Adam wielokrotnie denerwował się na mamę, mimo że miał świadomość obecności kamer telewizyjnych. Jak sam przyznaje, żałuje, że tak działał:

- Nigdy się z tym wcześniej nie spotkałem, ale moja mama jest jedyną osobą w moim życiu, która potrafi mnie zirytować i zezłościć jednym zdaniem. Ale tak samo jest w drugą stronę. Myślę, że to przez to, że nie ma tej więzi między nami - wyjaśnia Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z "Co za Tydzień.pl"

Ostrą wymianę zdań między Adamem i mamą często łagodziła Patrycja, która doprowadzała do porządku poirytowanego uczestnika. Dziś Adam z otwartością przyznaje, że to jego żona wpłynęła na jego stosunki z mamą i znacznie je poprawiła!

- Wiem, że czasami przesadzam. I to jest jedna z tych rzeczy, za którą mogę podziękować Patrycji. Moja relacja z mamą troszeczkę się poprawiła od czasu programu. Starałem się uświadomić swoją mamę, mam wrażenie, że to się udało. Rozmawialiśmy o rzeczach, które źle robiliśmy. Ogólnie jest między nami lepiej - przyznał mężczyzna.

Po emisji finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uczestnicy show chętnie zabierali głos, by wyjaśnić fanom swoje odczucia czy odnieść się do krytycznych komentarzy. Do zaskakującego rozpadu małżeństwa odniósł się także Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia, który zdradził powody rozstania z Patrycją i przyznał, że jego żona szybko zaczęła się irytować jego obecnością. Sama Patrycja jako jedyna nie zabrała głosu w sprawie i nie odniosła się do poważnych zarzutów męża. Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, że Patrycja kazała usunąć mu wszystkie wspólne zdjęcia tuż po zakończeniu relacji, wygląda więc na to, że uczestniczka chce się naprawdę odciąć od przeszłości i z tego powodu zrezygnowała także z kontaktu z fanami.

