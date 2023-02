"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka o problemach z rozwodem z Kamilem. Mocne słowa

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż walczy o wymarzoną figurę. Była uczestniczka programu TVN od kilku tygodni pokazuje w sieci, co robi, żeby zachwycać swoim wyglądem. Agnieszka zaczęła ćwiczyć, zdecydowała się na dietę pudełkową, a ostatnio wybrała się na specjalistyczne zabiegi kosmetyczne. Teraz okazuje się, że Agnieszka zrobiła coś jeszcze! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kupiła sprzęt sportowy Agnieszka wzięła udział w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale nie znalazła miłości w programie. Agnieszka wzięła ślub z Kamilem i chociaż początkowo wydawało się, że para jest świetnie dopasowana, to w finałowym odcinku okazało się, że Kamil zdecydował się na rozstanie. Była uczestniczka kontrowersyjnego programu TVN bardzo przeżyła koniec swojego związku, ale dziś znów jest szczęśliwa. Kilka tygodni temu Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że ma nowego partnera. Nowy związek to nie jedyna zmiana w życiu Agnieszki. Jak już wiemy, była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od jakiegoś czas bardzo dba o swój wygląd. Teraz Agnieszka zdradziła, że kupiła sobie sprzęt sportowy i zamierza trenować we własnym mieszkaniu. - Moja nowa bestia. Bez cudownych Sąsiadów w życiu bym tego nie złożyła. Dziekuję! napisała Agnieszka. Ps. nie pytajcie mnie co to za model, sprawdzę to dam znać czy warto. Jeśli okażę się bubel, nie chcę żeby ktoś kupił "z mojego polecenia"- dodała. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała wyjątkowe zdjęcie córki i męża! Jak widać, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła, że od teraz będzie trenować nie tylko na siłowni, ale również w domu, w którym pojawił się orbitrek. Była...