"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka w gorzkich słowach. "Wiele razy Kamil mnie upokorzył"

5. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zakończyła się dla żadnej z par happy endem. Fani bardzo kibicowali jedynemu małżeństwo, które przetrwało eksperyment, jednak niedawno Kamil i Iza potwierdzili, że się rozstali. Jak dotąd nie chcieli komentować, tego, co zaszło między nimi, ale ciekawscy internauci postanowili ich o to wypytać. Iza ujawniła co nieco szczegółów na temat tej relacji i odpowiedziała na kilka najbardziej nurtujących pytań, a jedno z nich dotyczy oczywiście powrotu do Kamila. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza szczerze o Kamilu: "Już od jakiegoś czasu się nam nie układało" 5. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością należała do bardzo wyjątkowych. Widzowie zgodnie przyznawali, że uczestnicy budzą dużą emocji zaś decyzje ekspertów... kontrowersji . Z początku dopasowane małżeństwo Laury i Macieja zaczęło dramatycznie się rozpadać , relacja energicznej i temperamentnej Igi ze spokojnym i łagodnym Karolem obfitowała w kłótnie i dziwne nieporozumienia i tak naprawdę tylko Kamil i Iza zdawali się być zadowoleni w swoim związku, choć uczestniczka nie zaprzeczała, że po miesiącu ich małżeństwa para miała już pierwszy kryzys. Zakochani jednak się nie poddawali i wydawali się być zadowoleni ze swojej relacji. Kamil dumny z pięknej żony, często pokazywał ich wspólne zdjęcia z wakacji czy ważnych uroczystości... Fani nie mieli pojęcia, że ta relacja chyli się ku końcowi, dlatego mają do Izy i Kamila dużo pytań, a gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, od razu ją wykorzystali! Widzowie przy okazji Q&A Izy postanowili zapytać ją o to, czy rozstanie było chwilowym impulsem, czy też dawno podjętą decyzją: Już od jakiegoś czasu się nam nie układało. To nie była decyzja podjęta z dnia na...