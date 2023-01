Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała nowy związek programowego męża. Co sądzi o dziewczynie Kamila? Przy okazji nazwała go "dwumiesięcznym chłopakiem". Będzie miał jej to za złe? Fani koniecznie chcieli poznać jej zdanie na temat miłości byłego męża, a ona spełniła ich prośbę. Co napisała?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka o nowej dziewczynie Kamila

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nową dziewczynę. Pierwsze zdjęcia z Aloną z Ukrainy pokazał dopiero w sylwestra, chociaż fani już wcześniej domyślali się, że jego serce jest już zajęte. Uczestnik niewiele zdążył jeszcze opowiedzieć na temat swojej ukochanej. Widzowie są jednak ciekawi, co na temat związku Kamila sądzi jego programowa żona ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Czy widziałaś zdjęcia swojego nadal męża z nową dziewczyną? Czy poczułaś zazdrość?

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła rozwiać ciekawość fanów. "Dużo takich pytań" - zaczęła swój wpis. Co sądzi na temat związku Kamila?

Instagram @borkowski.94

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Agnieszka świętuje roczek córki: "Stałam się najszczęśliwszą kobietą"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przypomniała internautom, że aktualnie nie łączy ją z Kamilem nic, oprócz oczekiwania na rozprawę rozwodową. Podkreśliła, że każdy poszedł w swoją stronę i nie zamierza emocjonować się nowym związkiem Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Dużo takich pytań. Nie będę się wypowiadała na temat Kamila dziewczyny, bo jej nie znam. Kamil jest szczęśliwy i ona jest szczęśliwa, to czego chcieć więcej? To Kamilowi ma się podobać, a nie mi. Nie oszukujmy się - Kamil był po prostu moim dwumiesięcznym chłopakiem. To czy mamy ślub czy nie, nic nie zmienia. Na tę chwilę nie mamy ze sobą kontaktu, poza info o rozwodzie. Każdy poszedł w swoją stronę i tyle.

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam pokazał zdjęcie z Sylwestra i zaskoczył swoim wyglądem!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdradza fanom, czy ma kogoś po programie. W zeszłe wakacje sugerowała, że spotyka się z kimś, jednak nie chce ujawniać swojej relacji. Wielu fanów łączyło ją ze znajomym, z którym aktualnie mieszka Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7", jednak wyjaśniła, że to jedynie jej przyjaciel. Jak widać, życie uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po eksperymencie interesuje fanów nie mniej niż wtedy, gdy trwa emisja odcinków z ich udziałem w telewizji.

Instagram @malamizii