Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi ogromne emocje. Widzowie mają nadzieję, że tym razem bohaterzy naprawdę znajdą prawdziwą miłość a ich relacje przetrwają próbę czasu. Widzowie zdążyli już poznać i bardzo polubić poszczególnych bohaterów. Szczególną sympatią cieszy się 38-letnia Marta Milka, której widzowie bardzo kibicują. Okazało się, że kobieta nawiązała już znajomości z byłymi uczestniczkami programu i nawet spędziła z nimi wspólny wieczór z którego zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych. Zdradza za dużo? "Ślub od pierwszego wejrzenia 8" Marta Milka wciąż jest ze swoim mężem? Zaskakujące spotkanie bohaterek programu Bohaterzy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" decydując się na udział w programie muszą mierzyć się nie tylko z nowym życiowym wyzwaniem, ale także komentarzami, które pojawiają się na ich temat w internecie. Z tego powodu uczestnicy z różnych edycji zawiązują przyjaźnie i wspierają się w tym niełatwym momencie. Jak się okazuje na wsparcie może liczyć Marta Milka, która spotkała się z trzema bohaterkami poprzedniej, siódmej edycji. Agnieszka pokazała nawet zdjęcia z tego spotkania podpisując je: - Co zyskałyśmy po programie? Siebie! - pochwaliła się Agnieszka i dodała: -Stare na wychodnym. Z Martą Milką spotkały się Agnieszka, Dorota i Patrycja z 7. edycji programu, które niestety w miłosnym show nie odnalazły swojej drugiej połówki. Agnieszka często po programie mówiła, że mimo że "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie dał jej miłości, to zyskała nowe przyjaciółki. Czy mówiąc to znów, także w imieniu Marty, miała na myśli, że nowa uczestniczka również nie zakończyła programu szczęśliwie zakochana? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 5": Laura i Karol szykują się do ślubu?! To...