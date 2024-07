Choć na początku na Martę z najnowszej, 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spadła fala hejtu, a widzowie miłosnego show nie szczędzili dziewczynie kąśliwych komentarzy na temat jej aparycji oraz zachowania, to z odcinka na odcinek charyzmatyczna blondynka cieszy cię coraz większą sympatią. To właśnie ten ciepły odzew sprawił, że Marta coraz śmielej dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami na temat programu, a także urywkami swojej codzienności. Najnowszy instagramowy post telewizyjnej żony Macieja sprawił, że w komentarzach zawrzało. Marta właśnie pochwaliła się radosną nowiną, zapowiadając wielkie zmiany w swoim życiu!

Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" dla wielu uczestników stanowi prawdziwą trampolinę do sławy. Także bohaterowie najnowszej odsłony społecznego eksperymentu TVN już odcinają kupony od popularności, powoli wyrastając na instagramowych influencerów. Co ciekawe, choć telewizyjna żona Macieja z 8. sezonu show w programie wydaje się być nieco wycofaną i skrytą osobą, w sieci pokazuje swoje prawdziwe "ja", wdając się z widzami w liczne dyskusje, a także komentując odcinki miłosnego hitu ze swoim udziałem.

Ostatnio Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wymownie odpowiedziała widzom na druzgocące słowa na temat jej aparycji i zachowania w programie. Teraz jednak uczestniczka mogła liczyć na falę ciepłych słów i gratulacji, a wszystko przez jej najnowszy instagramowy post. Marta właśnie zmieniła pracę i ma ogromne powody do świętowania!

- U mnie wiele zmian! Przede wszystkim zmiana pracy na taką, która mnie pasjonuje. Już nie menadżeruję. Pracuję teraz dla... kasyna. Z igamingiem związana kiedyś byłam przez 5 lat, a teraz udało mi się "wrócić do gry". Świat ruletki, slotów, gier karcianych to mój konik, choć sama nie gram! Z hazardem trzeba ostrożnie ;) Kocham to co robię, i to chyba najważniejsze - pisze na Instagramie Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".