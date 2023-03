Zaledwie kilka dni temu Marta Milkiewicz z ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała w sieci kadry z romantycznego spotkania. Do materiałów dodała opisy, sugerujące, że uczestniczka programu może mieć nowego partnera. Teraz ona sama postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów w tej sprawie. Zobaczcie, co powiedziała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta pochwaliła się nowym związkiem

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od rozstania z Patrykiem nie informowała, czy w jej życiu pojawił się ktoś nowy. Dopiero teraz, kiedy zorganizowała "Q&A", a fani zaczęli pytać o nowego partnera, była uczestniczka hitu TVN pochwaliła się swoim szczęściem. Na część pytań Marta odpowiadała dość wymijająco. Na przykład zapytana o to, czy chodzi na randki, przyznała, że już nie. Potem padło kolejne pytanie, na które odpowiedziała bez konkretów:

- Czy jesteś szczęśliwa, będąc samotną? Szukasz miłości, czy jesteś zdania, że sama przyjdzie? - spytała fanka.

Marta odpowiedziała, że miłość przychodzi zwykle kiedy jej nie szukamy.

- Miłość przychodzi zawsze w najmniej oczekiwanym momencie. zazwyczaj wtedy, gdy już odpuścimy jej poszukiwanie - stwierdziła.

Odpowiedzi te jednak nadal nie rozwiewały wątpliwości na temat tego, czy jest zakochana. Wreszcie padło pytanie wprost, a Marta Milkiewicz postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.

- Jest ktoś w Pani życiu? - spytała internautka, na co gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała:

- Tak, pojawił się ktoś, kto jest dla mnie kimś wyjątkowym.

W sesji pytań i odpowiedzi nie zabrakło także pytań o to, w jakich relacjach jest z Patrykiem.

- Jak teraz wyglądają Wasze relacje z Patrykiem? Udało Wam sie dogadać, by nie było "spiny"?

- Nie mamy kontaktu... Myślę, że wszystko zostało już powiedziane, a każde z nas wie, jaka była prawda, więc nie było już o czym dalej rozmawiać - podsumowała.

Przypomnijmy, że Marta i Patryk wzięli ślub w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i początkowo tworzyli dość zgrane małżeństwo. Niestety ostatecznie para się rozstała i doszło nawet do ostrej wymiany zdań między nimi. Patryk zarzucił swojej żonie, że szła do programu po to, by zdobyć sławę, a nie znaleźć miłość. Nazwał ją nawet "kłamczuszką". Wtedy Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zareagowała oświadczeniem, w którym wbiła mężowi szpilę.

Na szczęście te trudne momenty uczestniczka miłosnego show ma już za sobą i jak widać, jest teraz szczęśliwie zakochana. Życzymy jej wszystkiego dobrego w nowym związku!

