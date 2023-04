"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pochwaliła się wielkimi zmianami u Tosi! 

Agnieszka i Wojtek niedawno świętowali trzecią rocznicę ślubu. Małżeństwo wciąż jest w sobie bardzo zakochane, a pojawienie się na świecie ich córki Antoniny, tylko ich do siebie zbliżyło. Agnieszka i Wojtek wśród rodzicielskich obowiązków znajdują także czas dla siebie i przyjaciół. Para wybrała się do Zakopanego, by odpocząć i pojeździć na snowboardzie. Wspólne chwile skwitowała wzruszającymi wyznaniami. "Ślub od pierwszego wejrzenia" Agnieszka i Wojtek w romantycznym wyznaniu: "Od kiedy jest z nami Antosia poznajemy się na nowo" Agnieszka i Wojtek od dawna marzyli o powiększeniu rodziny. Para otwarcie opowiedziała o swojej trudnej historii z tym związanej i czterech poronieniach. Na szczęście to dzięki uporowi Agnieszki, para się nie poddała i teraz są rodzicami przeuroczej Antoniny. Wśród codziennych obowiązków para wciąż znajduje czas, żeby celebrować swoją miłość. Weekend zakochani postanowili spędzić w Zakopanem, gdzie korzystali z uroku zaśnieżonych gór. Jeździli razem na stoku, a wieczór spędzali przy ognisku w towarzystwie przyjaciół "Ślubu od pierwszego wejrzenia": Igi, Jacka i Agaty. Wspólny czas przywołał w zakochanych urocze przemyślenia: - Od kiedy jest z nami Antosia poznajemy się na nowo. Jest sporo nowych sytuacji, gdzie uczymy się siebie po raz kolejny… Ale jedno jest niezmienne - Kocham go! - przyznała zachwycona Agnieszka. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Zaskakujący wpis Agnieszki o córce: "Jeżeli nie będziecie widzieć przez jakiś czas Tosi..." Agnieszka i Wojtek ponownie rozczulili fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo wzruszonych komentarzy: - Kilka chwil beż dziecka są bezcenne i potrzebne rodzicom ❤️ miłość w was kwitnie i...