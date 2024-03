"Dzisiaj jest wyjątkowy dzień" - tymi słowami Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczęła swój wpis, a następnie zdradziła, dlaczego ma ogromne powody do radości. Co słychać u uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Koniecznie zobaczcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar ogłasza szczęśliwą nowinę

Bez wątpienia programy typu reality-show są najskuteczniejszą i najszybszą trampoliną do sławy. Przekonali się o tym wszyscy śmiałkowie, którzy zdecydowali, że miłości poszukają na szklanym ekranie. Umożliwił im to matrymonialny format "Ślub od pierwszego wejrzenia". W oczekiwaniu na nową edycję i nowych, barwnych uczestników, internauci z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubieńców, doskonale znanych z poprzednich odsłon show TVN-u. Okazuje się, że u nich wciąż wiele się dzieje. Ostatnio Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się wieściami i opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w jej życiu. Tym razem z kolei sprawdzamy, co słychać u innej uczestniczki - Joanny!

Ta pojawiła się w czwartej edycji matrymonialnego show TVN-u. Wówczas została połączona przez ekspertów z Adamem. Niestety związek ten nie miał potencjału na udaną, wspólną przyszłość, dlatego bardzo szybko się rozpadł. Uczestniczka jednak równie szybko znalazła miłość poza show i założyła rodzinę. Ostatnio Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoim szczęściem. Nie inaczej było tym razem.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie dwóch tortów. Wówczas okazało się, że ta ma prawdziwy powód do radości. Tym okazały się 70. urodziny taty!

Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ mój tata obchodzi urodziny. Kiedyś przeczytałam, że jeśli możesz odebrać telefon od rodziców to jest się szczęściarzem. Jestem szczęściarą napisała.

Potwierdzamy i życzymy kolejnych tak szczęśliwych nowin!