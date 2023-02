Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym poinformowała, że przechodzi trudne chwile. Była uczestniczka programu TVN dopiero co chwaliła się swoim szczęściem i informowała, że razem z mężem planują kupno własnego domu, a teraz okazało się, że ich sytuacja bardzo się skompikowała.

Anita wyjaśniła, co się stało.

Anita i Adrian z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, a fani cały czas mocno im kibicują. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu telewizyjnego chętnie pokazuje na Instagramie, jak dziś wygląda ich życie. Ostatnio Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się, że chcą kupić własny dom, ale teraz okazuje się, że będą musieli się wyprowadzić z dotychczasowego mieszkania szybciej niż planowali. W najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, co się stało.

Kiedyś zmiana miejsca zamieszkania była dla mnie ciekawym doświadczeniem, nie miałam problemu z tym, żeby spakować się i mieszkac w nowym miejscu. Uważałam to nawet za fajne doświadczenie, nową energię. Zawsze były to zmiany na dobre. 🏠🏘️ Teraz mam już dość i kiedy dowiedzieliśmy się, że za około DWA miesiące musimy się wyprowadzić ze względu na nie planowany remont naprawdę nie wiem co będzie dalej..- zaczęła swój wpis.

East News/KAMIL PIKLIKIEWICZ

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że informacja o tak szybkiej wyprowadzce była dla niej szokiem i cała sytuacja jest dla niej bardzo trudna. Para musi teraz szybko znaleźć nowe mieszkanie.

Rozumiemy to i wiemy, że jest to niezbędne, ale jest to ciężkie. Kupowanie mieszkania, czy domu w obecnych czasach jest niezwykle skomplikowane, kredyty to po prostu dramat, większych mieszkań w Krakowie jest jak na lekarstwo.. Kiedyś uwielbiałam zmiany, a dziś coraz mocniej zapuszczam korzenie i przyzwyczajam się do miejsc. Doceniam bardziej czas w domu i lubię się w nim czuć dobrze. Co będzie dalej? Nie wiemy.. Chyba czas na namioty, albo przytulną jaskinię 😆- napisała na Instagramie.