Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" wzbudza sporo kontrowersji, ale cieszy się również ogromną popularnością. Niektórzy dzięki niemu znaleźli swoje drugie połówki i założyli rodziny, a dla niektórych ten eksperyment okazał się totalną porażką. Czy na antenie TVN pojawi się 10. edycja show? Tak! Znamy termin emisji.

Kiedy będzie 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Trzeba przyznać, że "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych programów w telewizji. Uczestnicy show pozostawiają swój los w rękach ekspertów, którzy łączą ich w pary. Oni sami widzą się dopiero na ślubnym kobiercu, co nie zawsze kończy się "happy endem". Choć może brzmieć to kontrowersyjnie, to jednak program cieszy się sporą popularnością i jak podaje Wirtualna Polska wynosi ona ok. 844 tysiące widzów. Nie wszystkim parą udaję się jednak pozostać w małżeństwie, ale są też Ci, którzy dzięki programowi odnaleźli swoją drugą połówkę, mowa o Korneli i Marku z 9. edycji czy Anicie i Adrianowi z 3. edycji, którzy doczekali się już nawet dwójki dzieci.

Jak podaje Wirtualna Polska 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma pojawić się już jesienią. Jak na razie nieoficjalnie ekspertki w programie mają pozostać bez zmian. Na ekranie prawdopodobnie ponownie zobaczymy Julittę Dębską, która jest psycholożką, coach'em relacji i dyplomowaną trenerką rozwoju osobistego, Zuzanne Butryn, która jest psycholożką i terapeutką oraz Hanną Kąkol, która jest dyrektorką zarządzającą w firmie rekrutacyjno-szkoleniowej i coachem.

To jednak niejedyny program, który powróci na antenę TVN już tej jesieni. Widzowie będą mogli śledzić również losy uczestników "Azja Express", "MasterChef" czy "Top Model".

A wy, na który program najbardziej czekacie?

