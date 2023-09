"Rolnik szuka żony": Kamila pozuje bez makijażu i filtrów. Tak naprawdę wygląda gwiazda programu 

Kamila z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie na Instastory i nie ukrywa, że dalszy ciąg zmian jeszcze przed nią. Niedawno uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej zdradziła, że przy pomocy projektantki planuje metamorfozę salonu, a teraz przyznała, że jego całkowita przemiana musi poczekać. Co się stało? Kamila z "Rolnik szuka żony" planuje spore zmiany! Kamila choć nie znalazła miłości w 8. edycji "Rolnik szuka żony" , to zdobyła ogromną popularność i dziś jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio Kamila z "Rolnik szuka żony" świętowała swoje 30. urodziny , a huczne przyjęcie, jakie urządziła dla bliskich wyglądało niemal jak wesele. Okazuje się, że to nie koniec zmian w życiu uczestniczki hitu TVP. Kamila z "Rolnik szuka żony" już jakiś czas temu zapowiadała metamorfozę swojego salonu, a teraz okazuje się, że będzie musiała poczekać. Co się wydarzyło? - Dalsza metamorfoza mojego salonu musi poczekać - wyznała Kamila z "Rolnik szuka żony". Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila pokazała gorące kadry z urodzin. Takiej jej nie znacie Szybko okazało się, co jest powodem, a zdradziła go architektka wnętrz Ola Ziarek, która projektowała m.in mieszkania Blanki Lipińskiej . - Miałyśmy dziś wybrać dywan do salonu Kamili. Nie wybrałyśmy, bo się zagadałyśmy. Ale za to byłyśmy na śniadaniu i złapałyśmy trochę słońca! Dywan poczeka. - napisała projektantka. Jesteście ciekawi metamorfozy salonu Kamili z "Rolnik szuka żony"? Ostatnio przy okazji 30. urodzin uczestniczka pochwaliła się nową kanapą, którą wybierała razem z projektantką. Trzeba przyznać, że jest ogromna, a kolor nawiązuje do najmodniejszych trendów.