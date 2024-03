Wszyscy uczestnicy "Rolnik szuka żony" 11

2 z 9

Christoph do Polski przyjechał 10 lat temu i zdecydował się przejąć biznes, który rozpoczął jego ojciec, Całe dzieciństwo spędził w Niemczech, ale to Polska jest teraz jego domem i tutaj szuka swojej drugiej połówki. Rolnik gospodarstwo prowadzi razem z siostrą i zajmują się głównie produkcją trawy w rolkach, ogórków gruntowych, dyni, brukselki, kapusty i rzodkiewki. Dodatkowo uprawiają kukurydzę i rzepak. Gospodarstwo Christoph liczy 600 hektarów i jest położone na Dolnym Śląsku. Christoph z wykształcenia jest ogrodnikiem i pasjonuje się kulturystyką. A jakiej dziewczyny szuka Christoph? Rolnik, nie ukrywa, że chciałby związać się z Polką i podkreśla, że chciałby, aby była to inteligentna dziewczyna z pasjami. Przyszła żona Christoph nie musi pracować w gospodarstwie, ale ważne, aby rozumiała jego świat.

Jeśli Christoph jest mężczyzną, jakiego szukałaś, to napisz. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Christoph”.