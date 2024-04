Sara z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu udziału w programie stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie informuje swoich obserwatorów, co dzieje się w jej życiu. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej jest obecnie mocno skupiona na swojej karierze zawodowej i wygląda na to, że nadal jest singielką. Teraz Sara z "Rolnika" opublikowała nowe zdjęcie w zaskakującym wydaniu. Zobaczcie, jak teraz wygląda kandydatka Artura!

Sara z "Rolnik szuka żony" zaskakuje w nowym wydaniu. Co za zmiana!

Sara w 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że jest oczarowana Arturem i wyglądało na to, że para jest na dobrej drodze do stworzenia udanego związku. Niestety w finale okazało, że para nie jest już razem i wszystko wskazywało na to, że taką decyzję podjął Artur, który ostentacyjnie oznajmił przed kamerami, że "rusza na łowy". Po zakończeniu przygody z programem Artur zniknął z przestrzeni publicznej, a z kolei Sara odnalazła się w roli influencerki. Jakiś czas temu była partnerka Artura zaskoczyła w wieczorowej sukni na gali, a teraz pokazała się w nowej odsłonie...

Sara z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowe zdjęcie w pięknej energetycznej stylizacji i życzyła swoim obserwatorom dobrego dnia. Sami zobaczcie, jak teraz wygląda była kandydatka Artura z 10. edycji.

Instagram @sara.jakubinska

Widać, że Sara pokochała modowe eksperymenty i coraz chętniej pozuje nie tylko w prostych minimalistycznych stylizacjach, ale również w zestawach z energetycznymi mocnymi barwami w roli głównej czy z czerwienią na ustach. W programie "Rolnik szuka żony" Sara dała się poznać jako sympatyczna, uśmiechnięta kobieta z mnóstwem energii i marzeń.

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Po zakończeniu programu Sara nadal utrzymuje kontakt z byłymi kandydatkami Artura czyli Olą i Blanką. Obie kobiety już znalazły partnerów i są w szczęśliwych relacjach. Sądzicie, że niebawem również Sara pochwali się radosną nowiną?

