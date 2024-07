Ewa z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz odpowiedziała na pytania internautów i wróciła do tematu Waldemara. Chodzi o powody zgłoszenia do programu. Ujawniła prawdę...

Ewa z "Rolnik szuka żony" wraca do tematu Waldemara i udziału w programie

Ewa Kryza wzięła udział w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i napisała list do Waldemara. Początkowo rolnik był oczarowany kandydatką i imponowały mu ich wspólne pasje, ale szybko się okazało, że nie pasują do siebie i w finale poinformowali o tym, że nie kontynuowali tej relacji. Waldemar odnalazł już szczęście u boku Doroty i spodziewają się dziecka, a tymczasem Ewa skupia się na swojej karierze muzycznej i właśnie odpowiedziała na pytanie o to, co skłoniło ją do wzięcia udziału w "Rolniku":

Co Cię skłoniło do udziału w programie? Ja się dziwię do tej pory, Ty i praca na polu. Rozwijaj się. napisała jedna z internautek.

Ewa z "Rolnika" błyskawicznie odpowiedziała i nie ukrywa, że zdecydowała się napisać po tym, jak zobaczyła wizytówkę Waldemara. Dodała też, że fakt bycia żoną rolnika nie oznacza rezygnacji z własnego zawodu czy pasji.

Skłoniła mnie obejrzana wizytówka m.in wspólne pasje. Żadna praca mi niestraszna. Poza tym, że kobieta jest żoną rolnika nie oznacza, że musi pracować w polu, jest wiele innych obowiązków zajęć w gospodarstwie. P.S znam wiele babeczek, mieszkających na wsi, które się rozwijają, dbają o siebie i czują się spełnione. napisała wprost Ewa Kryza.

Po udziale Ewy w programie "Rolnik szuka żony" padło wiele sugestii, że uczestniczka, która brała już udział w wielu programach rozrywkowych, zgłosiła się jedynie dla popularności. Co prawda, po zakończeniu programu Ewa zaczęła więcej koncertować, a ostatnio nagrała też nową piosenkę i pochwaliła się teledyskiem, ale wielokrotnie zaprzeczała, że osiągnięcie popularności było jej głównym zamiarem.

Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" Facebook@Rolnik szuka żony TVP

Ewa z "Rolnika" ma już całkiem spore grono fanów, które nadal rośnie. Internauci cenią fakt, że była uczestniczka chce nadal się rozwijać i podkreślają, że ma cudowną osobowość.

