W programie "Rolnik szuka żony" mamy okazję oglądać rolników, którzy poszukują drugiej połówki, dlatego w show nie brakuje wielkich emocji. Widzimy, jak dwie osoby próbują się poznać i sprawdzić czy do siebie pasują. Widzowie często komentują decyzje rolników i czasem uważają, że wiedzą lepiej, kto z kim powinien się związać. A jak to widzi Marta Manowska, która jest najbliższej rolników i najlepiej ich zna?

Czasem widzowie krzyczą do telewizora: „Chłopie, nie wybieraj jej, bo ona do ciebie nie pasuje”. Magazyn Party zapytał Marty Manowskiej, czy też ma takie odczucia.

Zobacz: Ci rolnicy z "Rolnik szuka żony" są nadal singlami! Sprawdź w GALERII, którzy z nich są do wzięcia!

Zobacz także

– Nigdy nie dałabym sobie prawa do orzekania, czy ktoś do kogoś pasuje. Tak naprawdę nie znamy bohaterów programu. To, co widzimy na ekranie, to sekundy z ich życia - mówi "Party" Manowska.