Joasia z "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie nieustannie zaskakuje zmianami w swoim życiu. Teraz przyszła pora na kolejną nowinę. Joasia z tej okazji też zorganizuje wyjątkowe przyjęcie, jak poprzednim razem? Wygląda na to, że w życiu Joanny i Kamila naprawdę dużo się dzieje. A para ma też duże plany na przyszłość...

Joasia z "Rolnik szuka żony" podzieliła się nowiną

Joanna wzięła udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" i mimo młodego wieku nie ukrywała, że jej priorytetem jest założenie rodziny. Udało się spełnić to marzenie i dziś Joasia i Kamil tworzą szczęśliwą rodzinę i mają wspólne plany. Niedawno żona rolnika wyznała, że w przyszłości chcieliby wybudować własny dom i nie ukrywa, że marzy o kolejnym dziecku, ale obecnie musi skupić się na swoich problemach zdrowotnych. Jak wiadomo, Joanna jest już mamą Tosi i dziewczynka jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców, a teraz okazuje się, że Joasia ma powód do radości, bo jej córeczka wkrótce będzie świętowała drugie urodziny. To wielkie wydarzenie w życiu Joasi i Kamila z "Rolnika".

I pomyśleć, że to nasze małe maleństwo zaraz kończy zaraz dwa latka wyznała Joanna z 'Rolnik szuka żony'

Pierwsze urodziny Antoniny para świętowała naprawdę hucznie. Dziewczynka mogła liczyć na królewskie przyjęcie z mnóstwem balonów, pięknym tortem i dekoracjami w postaci leśnych zwierząt, które dziewczynka uwielbia. Ostatnio Joanna urządziła na nowo pokój dla córeczki i dziewczynka otrzymała nowe łóżko, które od razu przypadło jej do gustu, co uczciła długą drzemką.

Joanna i Kamil nie ukrywają, że nadal śledzą kolejne edycje programu "Rolnik szuka żony" i kibicują kolejnym uczestnikom, aby udało im się znaleźć miłość w hicie Telewizji Polskiej. Uczestniczka randkowego programu po zakończeniu udziału zdecydowała się na aktywność w mediach społecznościowych i nie tylko pokazuje swoim obserwatorom, co dzieje się w jej życiu, ale też aktywnie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Jakiś czas temu Joanna i Kamil wybrali się na imprezę branżową, gdzie spotkali uczestników z 11. edycji "Rolnika", a wśród nich Wiktorię.

W 11. edycji najmłodszą uczestniczką "Rolnik szuka żony" jest Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. 23-latka realizuje się nie tylko jako rolniczka, ale jej pasją są też media społecznościowe, gdzie jest bardzo aktywna, choć w rozmowie z Martą Manowską przyznała, że nie próbowała znaleźć swojej drugiej połówki w sieci. Wiktoria nie ukrywa, że zdawała na aktorstwo, a praca na gospodarstwie była jej "planem B". Teraz chce spełnić marzenie o rodzinie i dlatego zdecydowała się wziąć udział w randkowym hicie Telewizji Polskiej. Zaproszeni przez nią kandydaci na każdym kroku okazują rolniczce swoje zainteresowanie. Sądzicie, że uda jej się znaleźć miłość podobnie, jak Joannie i Kamilowi?

