Agata Rusak z "Rolnik szuka żony" od czasu do czasu zaskakuje internautów nowym zdjęciem! Teraz była partnerka Łukasza Sędrowskiego pochwaliła się noworocznymi kadrami i zaskoczyła swoją rewelacyjną formą. Widać, że uczestniczka randkowego hitu dba o swoją figurę. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Agaty Rusak!

Agata Rusak z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nową metamorfozą!

Agata Rusak szukała miłości w 5. edycji "Rolnik szuka żony" i nawet zaręczyła się z Łukaszem Sędrowskim, ale ostatecznie po programie para rozstała się i oboje zgodnie milczeli na temat powodów zerwania zaręczyn. Agata Rusak do tej pory raczej nie pokazała zdjęć ze swoją drugą połówką i wiele wskazuje na to, że nadal jest singielką. Co ciekawe uczestniczka jest bardzo zaangażowana w integrację uczestników programu "Rolnik szuka żony" i organizuje zjazdy, które co roku cieszą się ogromną popularnością. Z okazji Nowego Roku Agata Rusak pochwaliła się swoją formą w bikini i napisała:

Niech ten rok będzie lepszy dla nas, dbajmy o to co w środku nas, bo całego świata nie zmienimy, ale zmieniając siebie na lepsze, będziemy zmieniać świat ????

Kochajmy przede wszystkim siebie bo nikt nie może nam dać takiej miłości jaką my sobie możemy ofiarować. ❤ - napisała Agata Rusak w mediach społecznościowych.

Zobaczcie, jak teraz wygląda Agata Rusak. Co za forma!

Internauci są pod wrażeniem nowych zdjęć Agaty Rusak, która pozuje w bikini i prezentuje swoją szczupłą sylwetkę. Od czasu udziału w 5. edycji była partnerka Łukasza zmieniła się i mocno eksperymentowała z fryzurami.

Ślicznotka Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Rok temu Agata Rusak zdecydowała się na ostre cięcie, ale najwyraźniej nie była to zmiana, które oczekiwała i zapewniła, że wraca do dłuższych włosów. Sądzicie, że uczestniczka "Rolnik szuka żony" za jakiś czas pokaże zdjęcie z partnerem?

