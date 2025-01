Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie dają o sobie zapomnieć i okazuje się, że po zakończeniu przygody z programem połączyła ich wyjątkowa więź. Nie tylko utrzymują kontakt, ale również razem imprezują, a ostatnie zdjęcia z sylwestrowej zabawy nie pozostawiają wątpliwości, że się bardzo przyjaźnią. Wiele emocji wzbudza Agata z "Rolnika", która w czasie emisji programu zmagała się ze sporą krytyką i zarzucano jej m.in., że przekazała swoim kandydatom zbyt dużą ilość obowiązków, ale te spekulacje już zostały rozwiane i w obronie rolniczki stanął nawet Mirek. Ostatnio było głośno o wspólnym zdjęciu Agaty i Irka, a teraz uczestniczka 11. edycji "Rolnik szuka żony" znów zaskakuje i zaprezentowała się w zupełnie nowym wydaniu!

Odmieniona Agata z "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" zachwyca widzów już od 11. edycji. Pierwszy sezon z debiutem Marty Manowskiej był oglądany z ogromnym zaciekawieniem, które rosło z edycji na edycję. Szybko okazało się, że program randkowy faktycznie łączy ludzi i powstało już nie tylko wiele par, ale i małżeństw, a niektóre z nich doczekały się już dzieci. Tu można wspomnieć chociażby o Annie i Grzegorzu Bardowskich, Małgorzacie i Pawle Borysewiczach czy Marcie Paszkin i Pawle Bodziannym.

W 11. edycji miłość znaleźli zaś Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał. A co z Agatą? W finale "Rolnika" uczestniczka deklarowała, że z Irkiem łączy ją jedynie przyjaźń i nie zdecydowali się kontynuować relacji, ale na imprezie sylwestrowej pozowali w swoim towarzystwie, a internauci już zaczęli spekulacje na temat związku Agaty z Irkiem. To jeszcze nie wszystko! Agata z "Rolnika" właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem i znów zaskoczyła. Co za odmiana!

Na nowych zdjęciach widać, że Agata z "Rolnika" promienieje i wydaje się, że udział w programie naprawdę wiele zmienił w jej życiu i rolniczka otworzyła się na innych. Agata coraz chętniej odwiedza pozostałych uczestników 11. edycji i ma świetny kontakt z Wiktorią i Sebastianem. Niedawno było głośno o zdjęciach znad morza, na których widać było właśnie tę trójkę. Teraz uwagę internautów zwraca też fakt, że ostatnio Agata pozowała u boku Irka. Czyżby po programie dali sobie szansę?

Tymczasem już wiadomo, że we wrześniu będzie można oglądać kolejną już, 12. edycję programu "Rolnik szuka żony". Po ogromnym sukcesie ostatniego sezonu produkcja nie powinna narzekać na brak zgłoszeń. Będziecie oglądać kolejny sezon randkowego hitu Telewizji Polskiej?