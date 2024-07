Łukasz z "Rolnik szuka żony 3" hejtowany przez fanów programu! 11. odcinek popularnego show TVP przyniósł ogromne emocje. Jednym z najciekawszych momentów była randka Łukasza z Patrycją. Jednak zamiast romantycznych uniesień i czułych wyznań, uczestnicy zobaczyli łzy i gorzkie słowa. Między rolnikiem i jego wybranką nie układa się najlepiej. Łukasz nie krył się tym, że ma poważne wątpliwości, czy dobrze wybrał partnerkę. Wyznał, że zauroczenie Patrycją jest coraz mniejsze. Niestety ze strony Patrycji chyba sprawa wygląda nieco inaczej. Dziewczyna zareagowała bardzo emocjonalnie. Pojawiły się łzy.

Łukasz jednak pozostał niewzruszony.

Zachowanie Łukasza wyraźnie nie spodobało się fanom programu. Na Facebooku programu "Rolnik szuka żony" aż huczy od mocnych komentarzy kierowanych pod adresem rolnika. Co zarzucają mu fani show?

Wiele osób sugeruje, że Łukasz dopiero teraz zorientował się, że powinien wybrać Anię, która była faworytką jego rodziców.

Zawiodłam się na Łukaszu, tak się nie traktuje kobiety... Widać, Patrycja się zaangażowała, mówiła przez łzy. Najpierw ją wybrał, a później odstawił. Po co zawracać głowę, jeśli nie czuje się tego czegoś...

Jeżeli uważa, że nie pasują do siebie to po co Ją obejmował na początku odcinka? Dostał kosza i chciał żeby Jego było na wierzchu, być może po to żeby mieć otwartą furtkę do Ani. Jestem rozczarowana Jego zachowaniem.

Zawiódł mnie ten Łukasz podejściem... od razu mógł wybrać Anię... a może faktycznie poznał nową dziewczynkę i tak ściemnia... ten jego tekst aby nie wyjść na chama: spotkam się z nią, bo sumie go męczy ...no sorry koleś.

Łukasz nie powinien się tak zachowywać w stosunku do Patrycji! Jeśli jest zły, bo nie wybrał Ani to niech będzie zły na siebie, a nie na Patrycję, która nie jest niczemu winna. Poza tym, to jestem zażenowana całym tym odcinkiem jak i niskim poziomem niektórych rolników.