Takich kontrowersji w programie "Rolnik szuka żony" już dawno nie było! Waldemar z 10. edycji utrzymywał kontakt z kobietami poza programem? Rolnik po interwencji produkcji zdecydował się zakończyć kontakt z jedną z kobiet, która nie zdecydowała się zgłosić do programu. Powie o wszystkim swoim kandydatkom? W odcinku zapewniał, że: "nie ma takiej opcji". Widzowie są oburzeni!

Reklama

Waldemar z "Rolnik szuka żony" 10 oburzył widzów swoim zachowaniem

Waldemar z "Rolnik szuka żony" 10 po rozmowie z osobą z produkcji przyznał, że pisały do niego kobiety, które chciały go poznać poza programem. Okazuje się, że jedna ze znajomości miała być szczególnie ważna, czego rolnik nie potwierdził przed kamerą. Waldemar nie ukrywa też, że nie chce informować o tym swoich kandydatek, bo zależy mu na relacji z jedną z nich. Tymczasem internauci nie wierzą, że uczestnik nie jest uczciwy wobec kobiet i obawiają się, że jeśli któraś z nich zaangażuje się, to może zostać skrzywdzona:

Alwaro Bajerant dobry z niego, ale go produkcja ośmieszyła wiadomo, że się dowiemy wszystkiego cząstkowo, ale nie gra fair....

Waldek niby taki uczciwy...Widać pozory mylą.. Oby nie skrzywdził żadnej ze swoich kandydatek, bo na razie widać, że traktuje wszystko jako zabawę.

To jest kobieciarz i nerwus to widać

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" już znalazł miłość?! Tym wpisem zdradził za dużo?

Fani programu z niecierpliwością czekają na dalszy ciąg wydarzeń związanych z Waldemarem i przypominają, że już kiedyś miała miejsce podobna sytuacja w programie między Karolem a Jagodą, z którą miał korespondować przed programem czy między Magdą a Kubą, którzy dziś są szczęśliwym małżeństwem.

Teraz każdy będzie najeżdżać na niego przez cały tydzień. A tak naprawdę to może on faktycznie nie jest niczemu winien i skupia się tylko na tych trzech dziewczynach co są u niego w domu. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.

To będzie edycja, że pierwszy odpadnie rolnik a nie kandydatki

screen Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Fani już znają pierwszą parę z 10. edycji „Rolnik szuka żony”!? Duże zaskoczenie!

Reklama

Rolnik zapewnia, że to program jest dla niego najważniejszy i planuje relację z jedną z kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Internauci mają jednak wątpliwości, czy Waldemar faktycznie szuka swojej drugiej połówki w programie. Sądzicie, że powie kandydatkom o kontaktach poza programem?

Rolnik szuka żony 10 Jacek Kurnikowski/AKPA