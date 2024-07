Aby okazać miłość, wystarczą gesty i słowa wypowiadane w wyraźnie dobrej intencji. Wiele par z długim stażem, stwierdza, że podstawą uczucia jest dbanie i troska o drugą osobę bardziej niż o siebie. Przy tak skierowanej uwadze obu stron, zawsze spotykają się one „w środku”. Podstawą jest uważne słuchanie drugiej osoby tak, aby jak najlepiej ją poznać i móc dbać o jej dobro.

W związku ważne jest stałe pozytywne zaskakiwanie siebie nawzajem - miłe niespodzianki i prezenty. Bardzo ważny jest też własny czas i uwaga, którą obdarowujemy ukochaną osobę. Dobrym prezentem będzie więc taki, który da okazję do wspólnego spędzenia wolnego czasu, np. w kinie, w restauracji lub na pogłębianiu wspólnych pasji, prezent, który da pozytywne emocje obu stronom. Im silniejsze będą te emocje, tym bardziej podarunek zapadnie w pamięć.

W związku bardzo ważny jest też dialog i wzajemne zrozumienie.

Dialog i dobra komunikacja pozwalają lepiej poznać partnera

Dialog to rozmowa, jednak zanim zacznie się mówić, należy uważnie słuchać. Nie wystarczy jednak odbierać komunikaty przekazywane przez drugą osobę. Słuchanie powinno być aktywne: nastawione na odbiór informacji, zrozumienie i adekwatną reakcję. Zainteresowanie tym, o czym mówi druga osoba sprawia, że czuje się ona ważna i doceniona. Dzięki aktywnemu słuchaniu nawiązuje się i podtrzymuje kontakt psychiczny oraz tworzy klimat zaufania, który sprzyja szczerej rozmowie, także rozmowie o uczuciach. Klimat zaufania jest podstawą udanego związku.

Jednak nie tylko słowa świadczą o zainteresowaniu i uwadze. Mówią o nich również zachowania werbalne, niewerbalne i parawerbalne. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, rozszerzone źrenice, pochylenie w stronę rozmówcy świadczą o zainteresowaniu daną osobą i zaangażowaniu w utrzymywanie z nią kontaktu. Postawa zamknięta, czyli założone ręce i skrzyżowane nogi, sylwetka odchylona do tyłu oraz unikanie kontaktu wzrokowego są natomiast oznaką zawstydzenia lub niechęci do kontaktu.

Jak wyrazić uczucie słowami

Choć mówi się, że czyny znaczą więcej niż słowa, to właśnie słowa często najbardziej zapadają w pamięć. Dobre mogą uskrzydlać, złe – ranić. Dzięki szczerej rozmowie można uniknąć wielu niedomówień, które bywają pośrednią przyczyną kryzysów w związku. Szczera rozmowa pomaga również przezwyciężyć trudności, które już się pojawiły, rozwiązywać problemy i ustalać zasady, których przestrzeganie podniesie jakość relacji, a jej stronom pozwoli zachować potrzebną niezależność. Nie wszystko, co czujemy do danej osoby, jest dla niej oczywiste, nawet jeżeli nam się takim wydaje. Warto zatem wyrażać uczucia: miłość, wdzięczność, uznanie. Warto dzielić się pozytywnymi emocjami, którymi sami chcielibyśmy być obdarzani. Dobrze jest mówić o tym co czujemy, co nam w drugiej osobie imponuje. Wraz ze stażem związku wiele osób wpada w pułapkę rutyny, wiele spraw i czynności staje się naturalne i niemal oczywiste. Nie zapominajmy jednak doceniać dobro, które dostajemy od partnera i okazujmy wdzięczność za nie. Takie gesty podtrzymują uczucie i motywują obie strony do starania się o siebie nawzajem.

Prezenty świadczące o miłości i zaangażowaniu w związek

Słowa muszą mieć odzwierciedlenie w gestach i czynach. Inaczej nie będą wiarygodne. Jeśli chcemy sprawić radość ukochanej osobie, przede wszystkim aranżujmy sytuacje, które będą okazją do wspólnego spędzenia czasu i wyzwolą pozytywne emocje. Takie prezenty pozwolą obu osobom lepiej się poznać, a dla par z dłuższym stażem będą sposobem na uniknięcie lub przełamanie rutyny w związku. Takim prezentem może być ugotowanie obiadu lub przyrządzenie kolacji dla dwojga w romantycznej oprawie, ze świecami i piękną muzyką w tle. Dobre są też niespodziewany lunch lub kolacja w przytulnej restauracji. Miłą niespodzianką, która pozwoli spędzić razem czas, będzie bilet do kina lub teatru. Jest to idealny prezent dla świeżo upieczonych par, które dopiero się poznają. Po spektaklu albo filmie można bowiem wymienić się wrażeniami, poznać odczucia drugiej osoby, poznać jej spojrzenie na świat.

Dobrym prezentem może być także wyjazd połączony z atrakcjami wyzwalającymi dreszczyk emocji np. wspólny lot paralotnią, jazda off-road samochodem terenowym albo spontaniczny city-break do egzotycznego miasta. Intensywne wspólne przeżycia ożywią związek. Wyzwania pozwolą partnerom wykazać się siłą, inteligencją, odwagą, zaradnością i opiekuńczością. Dostarczą też wielu wrażeń i wspomnień na lata.

Również praktyczne prezenty są dobre, jeśli tylko sprawią radość obdarowanej osobie. Zestaw dobrych narzędzi dla majsterkowicza, czy sportowy gadżet dla sportsmena lub sportsmenki mogą być wyrazem uznania i podziwu dla pasji ukochanej osoby.