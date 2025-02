Emocje na "Farmie" sięgają zenitu! Danka właśnie została nominowana i stanie do kolejnego pojedynku, a widzowie nie mogą doczekać się, czy faktycznie wybierze Kaję, tak jak zasugerował jej Michał. Tymczasem ogromne emocje wzbudził fakt, że w zapowiedzi kolejnego odcinka "Farmy" pojawił się Jasiek. Internauci nie dowierzają i już sugerują, że może on sporo namieszać w programie. Sojusz Michała na "Farmie" to już przeszłość?

Powrót Jaśka, czyli nieoczekiwany gość na "Farmie"

Już za kilka dni okaże się, kto ostatecznie trafi do wielkiego finału 4. edycji "Farmy". Decyzje dotyczące eliminacji uczestników budzą wiele emocji. Odejście lubianych postaci, takich jak Janek czy Erwin, spotkało się z niezadowoleniem widzów. Szczególnie eliminacja Janka, spowodowana konfliktami z Danutą, wywołała burzę komentarzy i oskarżeń o niesprawiedliwość. Z kolei wyeliminowanie Erwina z "Farmy" znacząco wpłynęło na dynamikę programu, ukazując, jak strategiczne sojusze i decyzje uczestników mogą kształtować przebieg rywalizacji.

Teraz okazuje się, że w "Farmie" dojdzie do zaskakującego wydarzenia i w dzisiejszym odcinku ma się pojawić Jasiek, co było wyraźnie widoczne w nowym zwiastunie. Internauci już przygotowują się na to, że Jasiek namiesza na "Farmie", a Michał już nie będzie tak pewny swojej strategii...

Czy ktoś wie, co jutro się wydarzy? Czy dobrze widziałam, że na farmę wkroczy Jasiek?

W zwiastunie jest Jasiek to Michałek i jego sojusz może pakować się do domu

O Jasiek, ciekawe co jutro namiesza

Widzowie spekulują, dlaczego Jasiek wrócił na "Farmę"

Internauci są mocno zaskoczeni widokiem Jaśka i już pojawiło się mnóstwo pomysłów dotyczących jego nagłej obecności na "Farmie". Część osób podejrzewa, że chodzi o odwiedziny bliskich, tak jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, a jak wiadomo Jasiek może odwiedzić Bandiego, który jest jego ojcem.

Pewnie rodziny ich odwiedzą - napisała jedna z internautek

W poprzedniej edycji bliscy odwiedzali farmerów, jak jeszcze sporo ich było: Renia, Amanda, Angelika, Margaret, więc mam nadzieję, że to będą odwiedziny bliskich, bo jak ot tak przywrócą Jaśka to będzie to słabe ze strony produkcji

Pojawiają się też pomysły, że to Jasiek poprowadzi pojedynek, albo będzie miał do wykonania zadanie na "Farmie". Część osób uważa, że skoro Erwin nie wyznaczył Farmera Tygodnia, to będzie miał możliwość przywrócenia jednego z uczestników i wybrał właśnie Jaśka. To dopiero byłoby zaskoczenie dla farmerów!

Nie będą to odwiedziny ani nie przewrócą go do gry. Najprawdopodobniej ma tam jakieś zadanie do wykonania

Pewnie poprowadzi pojedynek

Erwin napisał w liście 'karma wraca'. Być może tą karmą będzie Jasiek...

Kogo nominuje Danka do pojedynku na "Farmie"?

To nie wszystko! W dzisiejszym odcinku Danuta podejmie decyzję, z kim stanie do pojedynku. Michał jest przekonany, że to on rozdaje karty i nie tylko wyznaczył Dankę do pojedynku, ale namówił ją też, aby ona nominowała Kaję, z którą do niedawna się przyjaźniła. Widzowie są przekonani, że Danka jeszcze mocno zaskoczy i wcale nie wybierze Kai, ale namiesza na "Farmie" tak, jak tylko ona potrafi. Internauci sugerują, że Danka wybierze Ananasa:

Danusia musisz ich rozegrać i wziąść ananasa, i lecisz po złote widły

Ananas za kogo się uważa ? Za mocnego przeciwnika, bo sugeruje Dance że Kaja jest najlepszą opcją dla niej. A Michałek drugi głupi myśli że naprawdę Danka go słucha.

Danka nie wybierze Kai na 100 procent niby się pokłóciły, a nie pokazali tego, a zawsze pokazują takie rzeczy. Danka przy głosowaniu między Patrycją a Ananasem mówiła, że on jest cwanym lisem i się ślizga

