"Nie wiem, co się dzieje z tymi jurorami, najgorsza edycja, odpadają niektórzy, co powinni zostać" - czytamy tego typu komentarze, od których roi się w sieci, po ostatnim odcinku "The Voice Senior". I tym razem internauci nie zgadzają się z decyzjami jurorów. Koniecznie poznajcie szczegóły!

"The Voice Senior": Kolejna burza w sieci

W ostatnim czasie co sobotę mamy okazję śledzić na szklanym ekranie muzyczne wykonania seniorów. Wszystko za sprawą uwielbianego programu TVP i specjalnej edycji „The Voice Senior”. W programie, poza popularnymi i lubianymi jurorami, możemy oglądać niezwykle utalentowanych uczestników, którzy sprawdzają swoje siły na oczach publiczności. Każdy z odcinków oglądany jest przez dużą ilość zaangażowanych telewidzów. Nie da się także ukryć, że każdy z nich wzbudza duże emocje.

The Voice Senior 3 Jan Bogacz / TVP

Ostatnio po odcinku "The Voice Senior" wybuchła prawdziwa burza w sieci. Wszystko przez decyzję jury ws. pana Wojciecha. W minionym odcinku było podobnie. Tym razem jednak sprawa dotyczy pani Bożeny, która decyzją jurorów, musiała się pożegnać z show:

To nie jest jedyna decyzja, z którą nie zgadzają się widzowie. Ci nie mogą przeżyć decyzji, dotyczącej Andrzeja:

Najgłupsza decyzja w tym programie to wyrzucenie Andrzeja!!! Brak Piotrka Cugowskiego, on doceniłby prawdziwy rockowy talent. Żenada!

Odrzucenie najlepszego Andrzeja....brzydka decyzja,rzeczywiście szkoda czasu na ten niesprawiedliwy kicz

Nie wiem, co się dzieje z tymi jurorami, najgorsza edycja, odpadają niektórzy, co powinni zostać

Zgadzacie się z tymi komentarzami?