To był najważniejszy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy programu dokonali ostatecznych wyborów, które dla wielu widzów były wielkim zaskoczeniem.

Dużo emocji wzbudził wybór Ani, która zdecydowała, że chciałaby dać szansę Mariuszowi, a nie Kubie. Rolniczka zdradziła, że Kuba ma dwie twarze i ona sama nie wie, która z nich jest prawdziwa, dlatego woli spotykać się z Mariuszem.

Jak wyglądał moment wyboru? Mamy dla Was film.

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 8 listopada 2015

W komentarzach pod filmem pojawiło się wiele sprzecznych opinii. Jedni pisali, że to dobry wybór, inni sugerowali, że Mariusz poleciał na... majątek Ani.

"Odniosłam wrażenie, że Mariusz to czuje się już jak gospodarz. Trochę za bardzo napompowany ta swoją 'elokwencja'. Ciągle wraca do momentu sprzeczki z Kubą uważam że pokazał swoją prawdziwą twarz frustrata i ciągnął tę gadke jeszcze przyrody Ance zamiast zaoszczędzić jej skrępowania, że musi uczestniczyć w tej ich zazartej dyskusji" "A ja mysle ze mariusz to ciezki typ ale dobrze sie maskuje" "Na chate poleciał"

Dużo komentarzy pojawiło się też pod zdjęciami Rafała, która ku zaskoczeni wielu widzów, wybrał Justynę, a nie Martę.

"No teraz powiem Ci Rafale tak... totalnie mnie zaskoczyłeś tym wyborem, szczerze mówiąc myślałam, że wybierzesz Marte a tu się okazuje że to nie ona ( jak wiekszość twierdziła ) tylko Justyna. To musi być przykre dla Marty...- ona zakochana w Tobie Rafale a Ty niestety musiałeś złamałeś jej serce i kto wie może teraz gdzieś płacze w samotności... Szkoda mi jej bo naprawde fajna z niej dziewczyna. Idealnie do siebie pasujecie... i tak naprawde gdybyś ją wybrał to miłość do niej (z Twojej strony Rafale) przyszła by z czasem...." "Dziwne że Rafał wogóle się nie zauroczył. Przecież takie super dziewczyny. Martusi tak zależało, taka śliczna, wdzięczna, delikatna... No ale na pewno nie wiemy wszystkiego" "Justyna dobra dziewczyna. A ty Rafale.....hmmm tak naprawdę na żaden związek nie jesteś gotowy...."

No łatwo wybrać nie było.

Posted by Rafał z Rolnik szuka żony on 8 listopada 2015

Internauci pochwalili za to wybór Roberta, który zdecydował się na związek z Agnieszką. Widzowie początkowo obstawiali, że wybierze piękną Krystynę, ale rolnik stwierdził, że wieś może stać się dla niej za mała, bo Krystyna już wcześniej sugerowała, że nie będzie chciała tylko pomagać mu w gospodarstwie, ponieważ nie chciałaby rezygnować ze swojej pracy.

"Dobry wybór pod względem wszystkich cech najbardziej do niej pasowałeś ona to typowa kobieta wiejska i nie zdradzi cię bo otworzyła się dla niej szansa"

No to wybrałem. W następnym odcinku ja jadę do niej :)

Posted by Robert z Rolnik szuka żony on 8 listopada 2015

Grzegorz już wcześniej dokonał wyboru, dlatego tym razem zobaczyliśmy tylko fragmenty jego randek z Anią.

Najbardziej tajemniczym uczestnikiem tej edycji był Eugeniusz, który do końca nie chciał zdradzić, która z uczestniczek najbardziej go zauroczyła. Nie brakowało opinii wśród widzów programu, że pasują do niego wszystkie Panie i powinien zamieszkać z całą trójką :-). Program ma jednak swoje określone zasady, dlatego Eugeniusz musiał dokonać wyboru i ostatecznie białą różę podarował... Lilianie.

"Panie Geniu dobry wybór.Do tego krajobrazu pan i pani Liliana oj poezja!!!" "Panie Geniu. Dobra decyzia. I zycze szczescia"

Nadszedł trudny czas, czas wyborów. Życzcie mi Państwo szczęścia

Posted by Eugeniusz z Rolnik szuka żony on 8 listopada 2015

Co myślicie o wyborach uczestników? Zagłosujcie w naszej sondzie!

