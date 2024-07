W dziewiątym odcinku "Rolnik szuka żony 2" niektórzy rolnicy już wybrali, z kim chcą poznać się bliżej i odrzucili pozostałe kandydatki oraz kandydatów. Każdy rolnik podkreślił, że wybór był trudny. Choć może nie u Ani. Jedyna rolniczka w programie już od jakiegoś czasu wiedziała, kogo wybierze. Gdy Marta Manowska zapytała ją o ostateczny wybór, Ania powiedziała, że:

Jakub ma dwie twarze - przed kamerą jest luzacki, uśmiechnięty, zero stresu. Poza kamerą żyje w swoim świecie. I tego właśnie się u niego boję - powiedziała tuż przed ogłoszeniem tego, który z panów zostanie jej chłopakiem. - Za to Mariusz odwrotnie. Przy kamerach jest zestresowany. A poza nimi jest taki fajny przytulasek - rozpływała się Ania. Stało się jasne, kogo wybierze.

Szybko i zwięźle przekazała, że wybiera Mariusza.

Co na to Jakub?

To chyba jest facet, jakiego potrzebowała. Myślę, że będą fajną parą i ze sobą szczęśliwi. Ja jestem chyba zbyt przebojowy dla Ani, jesteśmy do siebie bardzo podobni, a dwóch liderów w związku nie może być - powiedział Kuba i odjechał.

Mariusz był bardzo szczęśliwy.

Ania to kobieta mojego życia. Mam nadzieję, że będziemy fajną parą do tego, żeby potem założyć rodzinę - powiedział szczęśliwy Mariusz.

Ania całuje Mariusza tuż po tym, jak powiedziała, że właśnie jego wybrała:

U Rafała było wzruszająco. Mama Rafała żegnając obie dziewczyny - Martę i Justynę - popłakała się, bo bardzo się do obu przywiązała.

Jednak sam Rafał, mimo że wstał rano i nie miał wątpliwości, którą dziewczynę wybierze, Marcie Manowskiej powiedział, że na razie to tylko wybór na potencjalną dziewczynę, bo nie ma mowy o miłości.

To światło w tunelu, potencjał pewien - stwierdził Rafał przed ogłoszeniem swojego wyboru.

A zaczął od tego, że wręczył Marcie maciejki, mówiąc, że ona zrozumie jego wybór. Wybranką została Justyna.

Co na to Marta?

Czuję się odrzucona, co to za tekst, że ja zrozumiem? Justyna jest za spokojna dla niego - powiedziała Marta.

A Justyna?

Rafał i Justyna - dobrana para?

U Eugeniusza najpierw była potańcówka przy muzyce specjalnie zaproszonej przez niego regionalnej kapeli. Obtańcował wszystkie panie, a potem dokonał ostatecznego wyboru. Przyznał, że był już w 80% zdecydowany, z kim by chciał dalej się spotykać.

Ze wszystkimi można konie kraść. Krystyna byłaby idealna do przypilnowania interesów. Stasia do zabawy. A Lilianna pilnowałaby uczuć - podsumował swoje kandydatki Genio.

Ale wybrać mógł tylko jedną. Tą jedyną została Lilianna.

Kibicowałam jej. Pasują do siebie, wybrał najspokojniejszą osobę z naszej trójki - podsumowała Krystyna. A jak zareagowała Stasia? - Kamień z serca. Pasują do siebie, życzę szczęścia.

Eugeniusz i Lilianna razem:

Za to Robert powiedział, że przywiązał się do całej trójki. Ale nie chcąc przedłużać sprawy, szybko i zwięźle oznajmił, kogo wybiera. Jego wybranką została Agnieszka!

Wahałem się miedzy Krystyną a Agnieszką - przyznał Robert. - Krystyna to jest inna bajka, wieś okazałaby się dla niej za mała - podsumował rolnik. Joanna jest za spokojna dla mnie. A z Agnieszką mamy takie same pasje i o to chodzi, żeby nie tylko spotykać się na gospodarstwie, ale mieć o czym porozmawiać - podsumował.