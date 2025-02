Natalia Dulińska z "Rolnika", przeszła imponującą przemianę. Po trzech latach noszenia aparatu ortodontycznego zdecydowała się go zdjąć, co znacząco wpłynęło na jej wygląd. Uczestniczka efektami metamorfozy podzieliła się w mediach społecznościowych, prezentując nowy, olśniewający uśmiech. Trzeba przyznać, że różnica jest kolosalna!

Natalia z "Rolnika" zachwyca nowym wyglądem

Natalia dała się poznać widzom jako uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie starała się zdobyć serce rolnika Darka. Urocza blondynka wzbudziła sympatię fanów, jednak jej przygoda w show zakończyła się przed finałem - rolnik zdecydował się na związek z inną kandydatką, Nicolą. Ich relacja jednak nie przetrwała zbyt długo, a w ostatnim odcinku między byłymi partnerami doszło do ostrej wymiany zdań. Po zakończeniu programu Darek spróbował ponownie zbliżyć się do Natalii, jednak ona nie była już nim zainteresowana.

Nie chciałam tego mówić Nicoli, bo wiedziałam, że będzie jej przykro. Po emisji pierwszego odcinka napisał do mnie Darek - mówiła w finałowym odcinku show ' Rolnik szuka żony'.

Po przygodzie z show TVP, Natalia nie tylko się zakochała, ale też przeszła imponującą metamorfozę! 24-latka nie ukrywała, że od trzech lat czekała na ten dzień, czyli na zdjęcie aparatu ortodontycznego.

Dzisiaj po ponad 3 latach długo wyczekiwany dzień - napisała.

Fani zachwyceni metamorfozą Natalii z "Rolnika"

Metamorfoza Natalii zachwyciła internautów. Nowy uśmiech dodał 24-latce pewności siebie, a całkowita przemiana sprawiła, że fani nie szczędzili komplementów. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, w których internauci podkreślają, że wygląda olśniewająco i promiennie.

Piękny uśmiech, Natalio!

Z relacji dowiedziałem się, z jakiej okazji taki piękny uśmiech. Mam nadzieję, że warto było się pomęczyć te 3 lata i jesteś zadowolona z efektu. Wyglądasz bardzo ładnie

Brawo za wytrwałość - zachwycają się fani.

A Wy, co sądzicie o tej zmianie?

Zmiany w 12. edycji "Rolnik szuka żony". Program otwiera się na nowych uczestników

Program "Rolnik szuka żony" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, łącząc samotnych rolników i rolniczki w poszukiwaniu miłości. W nadchodzącej 12. edycji twórcy show postanowili wprowadzić istotne zmiany, rozszerzając grono potencjalnych uczestników. Teraz do programu mogą zgłaszać się nie tylko rolnicy, ale także osoby związane z różnymi sektorami gospodarki wiejskiej. Jak poinformowano na oficjalnym profilu programu, poszukiwani są hodowcy, pszczelarze, rybacy, pasterze, sadownicy oraz inni przedstawiciele branż wiejskich, którzy pragną znaleźć swoją drugą połówkę.

Zgłoszenia do nowej edycji przyjmowane są do 28 lutego 2025 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie programu oraz w mediach społecznościowych. Produkcja zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału, podkreślając, że poszukują osób gotowych na poważne relacje i otwartych na nowe doświadczenia.

