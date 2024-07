Roksana dała się poznać w programie "Rolnik szuka żony", jako ciepła i sympatyczna dziewczyna. Niestety w programie nie odnalazła swojej miłości, a życie potoczyło się tak, że już teraz świętuje swój wieczór panieński! Na Instagramie pojawiły się piękne kadry z tego magicznego dnia!

Reklama

Roksana z "Rolnik szuka żony" na wieczorze panieńskim

Roksana była jedną z uczestniczek ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Stanisława, jednak ten postanowił nie wybierać nikogo z zaproponowanych mu kobiet. Roksana jednak nie załamała się i odnalazła swoje szczęście chwilę po zakończeniu programu. W jej życiu pojawił się niejaki Kamil, który rozkochał w sobie kobietę, która w zeszłym roku urodziła synka Oliwiera, a tuż przed narodzinami media obiegła informacja, że Roksana jest zaręczona i przygotowuje się właśnie do ślubu.

Instagram / schminkenbysarna

Wygląda na to, że to już niebawem, ponieważ wczoraj odbył się jej wieczór panieński, na którym nie zabrakło nawet...Ani Bardowskiej! Dziewczyny świętowały przy pizzy nad wrocławską rzeką i wygląda na to, że świetnie się bawiły!

Przygotowania do wesela Roksany i Kamila ruszyły już kilka miesięcy temu, ponieważ uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdradziła fanom, że wybiera suknie ślubną. Prawdopodobnie Roksana powie "tak" w przeciągu kilku tygodni.

Jesteście ciekawi, na jaką suknię zdecydowała się Roksana?

Zobacz także

Fani mogą spodziewać się, że będzie to ślub kościelny, ponieważ Roksana i Kamil postanowili ochrzcić swojego synka, więc widać, że sakramenty święte są dla nich bardzo istotne.

Fani "Rolnika" czekają zapewne zarówno na ślub Roksany, ale również na narodziny córeczki Waldemara i Doroty! Kobieta często dzieli się ciążowymi kadrami, a rozwiązanie ma nastąpić tuż po wakacjach!

Reklama

Zobacz także: Ewa z "Rolnika" zaskoczyła kadrami z wakacji. Tego się nie spodziewacie!