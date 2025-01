Joanna wzięła udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" i napisała list do Kamila. Choć początkowo kandydatki rolnika musiały się zmierzyć ze sporą krytyką, to szybko udowodniły, że mimo młodego wieku bardzo poważnie myślą o przyszłości. Po tym, jak gospodarstwo Kamila opuściła Justyna, to właśnie Joanna została faworytką i para ostatecznie podjęła decyzję o kontynuowaniu tej znajomości. Dziś są małżeństwem i razem wychowują córeczkę Tosię. Teraz Joanna z "Rolnika" zaskoczyła nowym wpisem i przyznała, że w jej życiu wydarzyło się coś, co niekoniecznie dobrze wspomina! Co tam się wydarzyło?

Joanna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła marzeniem

Program "Rolnik szuka żony" nawet po emisji kolejnych sezonów dostarcza fanom wiele emocji, a wszystko za sprawą tego, że uczestnicy randkowego hitu są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. We wrześniu kolejna odsłona programu, a tymczasem widzowie Telewizji Polskiej mogą obecnie śledzić nowy randkowy format "Żona dla Polaka", w którym też nie brakuje emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Z kolei już od marca rusza "Sanatorium miłości", a to oznacza, że widzowie TVP z pewnością nie będą się nudzić.

Tymczasem w oczekiwaniu na kolejną edycję "Rolnik szuka żony" uczestnicy poprzednich edycji dają znać, co słychać w ich życiu po zakończeniu przygody z programem. Teraz to Joanna Osipowicz podzieliła się niecodziennym wyznaniem i przyznała, że chętnie wybrałaby się na studniówkę.

Wiecie co? Poszłabym na jakąś studniówkę. wyznała Joanna z 'Rolnik szuka żony'.

To jeszcze nie wszystko! Okazuje się, że Joasia nie ma dobrych wspomnień z własnej studniówki i chciałaby to przeżyć jeszcze raz. Jesteście zaskoczeni takim wyznaniem?

Ja swoją niekoniecznie dobrze wspominam, chciałabym przeżyć to jeszcze raz i wspominać studniówki znacznie lepiej. przyznała otwarcie Joanna.

Joanna z "Rolnik szuka żony" angażuje się w pomoc innym

Uczestniczka programu od czasu do czasu dzieli się w mediach społecznościowych prywatnymi wyznaniami. Jakiś czas temu poinformowała, że straciła pracę i jest na etapie poszukiwań kolejnej. Razem z Kamilem marzą też o własnym domu, a obecnie Joanna mocno angażuje się w akcje charytatywne. Przed świętami brała udział w "Szlachetnej Paczce", wspomaga zbiórki na chore dzieci oraz WOŚP, a także wpiera obserwujące ją osoby, które potrzebują różnego rodzaju pomocy.

Z tej strony Joasia i Kamil z ósmego sezonu Rolnik Szuka Żony. Jak wiecie, uwielbiamy pomagać innym i dlatego też na licytacje wystawiamy obiad/ kolację z nami. Zapraszamy do licytacji i przede wszystkim POMOCY, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze! pisała Joanna przed jednym z finałów WOŚP.

Historia miłości Joanny i Kamila z 8. edycji "Rolnik szuka żony"

Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz, uczestnicy 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" wzięli ślub 9 września 2023 roku. Para poznała się podczas nagrań do programu, a ich relacja rozwijała się na tyle pomyślnie, że postanowili kontynuować ją po zakończeniu show. W czerwcu 2022 roku na świat przyszła ich córka, Antonina. Po ponad roku od narodzin dziecka, Joanna i Kamil stanęli na ślubnym kobiercu, co zostało szeroko komentowane w mediach.

Uroczystość ślubna odbyła się w obecności rodziny i przyjaciół, a także innych uczestników programu. Joanna zaprezentowała się w eleganckiej sukni ślubnej, która przyciągnęła uwagę mediów i fanów programu.

Historia Joanny i Kamila jest kolejnym przykładem na to, że program "Rolnik szuka żony" skutecznie łączy ludzi, którzy decydują się na wspólne życie po zakończeniu emisji. Ich związek, rozpoczęty na oczach widzów, zaowocował zarówno założeniem rodziny, jak i formalizacją relacji poprzez zawarcie małżeństwa.

