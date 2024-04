Kolejna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" ma powody do radości i właśnie pochwaliła się nowiną. Roksana z 8. edycji świętowała pierwsze urodziny swojego synka Oliwiera. Chłopiec z tej okazji miał piękne przyjęcie w iście bajkowym stylu, a motywem przewodnim była Myszka Mickey. Ach, co to były za urodziny. Tylko spójrzcie na te zdjęcia i tort...

Roksana z "Rolnik szuka żony" podzieliła się nowiną

Roksana szukała swojej drugiej połówki w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" i wysłała list do Stanisława. Szybko się okazało, że rolnik podziękował wszystkim swoim kandydatkom, ale już udało im się znaleźć miłość po programie. Roksana właśnie świętowała roczek swojego synka i to dla niej niejedyna ważna uroczystość w tym roku, bo razem z partnerem przygotowują się do ślubu. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie kryła wzruszenia, kiedy jej syn Oliwier starał się zdmuchnąć świeczkę z tortu. Jak wiadomo, chłopiec jest wcześniakiem, a Roksana z "Rolnika" nie ukrywała, że bardzo bała się o swoje dziecko, dlatego jego pierwsze urodziny, to dla niej wyjątkowe święto. Pojawiły się nawet łzy...

Ja osobiście nie spodziewałam się, że takie emocje będą mi towarzyszyć. Łzy szczęścia i wdzięczności. To był piękny rok - wiele się nauczyłam. napisała poruszona Roksana

Fani programu "Rolnik szuka żony" i uczestnicy z innych edycji składają życzenia dla pary i ich synka, trzymając kciuki za kolejne tak szczęśliwe lata w ich życiu:

Wszystkiego najlepszego napisała Justyna z 'Rolnika'

Najlepsze życzenia, doświadczaj i bierz z życia wszystko

Wszystkiego najlepszego dla Olisia. Dużo zdrówka i spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń

Redakcja Party.pl również życzy wszystkiego najlepszego dla pary i ich synka.

