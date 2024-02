Joanna z "Rolnik szuka żony ostatnio pojawiła się razem z Kamilem i ich córeczką Tosią w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadali o miłości, a niedługo potem uczestniczka pochwaliła się zaproszeniem ślubnym, jakie otrzymała. Już wiadomo, czyje wesele odbędzie się najpewniej już w tym roku. Joasia z "Rolnik szuka żony" wszystko ujawniła.

Kolejna uczestniczka "Rolnik szuka żony" planuje ślub

Program "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par i choć nie wszystkim udało się znaleźć miłość w programie, to niektórzy nie musieli długo czekać na uczucie i po zakończeniu przygody z randkowym show pokazywali zdjęcia z partnerem. Wśród kandydatek Stanisława, które wzięły udział w 8. edycji, cała trójka jest szczęśliwie zakochana, a Roksana i Aleksandra założyły już rodziny i na świecie pojawili się ich synowie. Okazuje się, że to nie koniec radosnych informacji, bo Joanna z "Rolnika' właśnie pochwaliła się zaproszeniem na ślub Roksany. Wygląda na to, że Joasia i Kamil wybierają się na to wydarzenie, aby razem z parą młodą świętować ten wyjątkowy dzień.

Szykujemy się na ślub napisała Joanna z Rolnik szuka żony

Roksana z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie próbuje swoich sił jako influencerka i często zamieszcza zabawne filmiki ze swoim narzeczonym. Była kandydatka Stanisława nie ukrywa, że ma ogromne wsparcie w partnerze, o czym miała okazję się przekonać w trudnych chwilach po narodzinach synka, który jak się okazało był wcześniakiem.

W 8. edycji "Rolnik szuka żony" Roksana razem z Teresą i Aleksandrą walczyły o uczucia Stanisława. Szybko się okazało, że rolnik nie zamierza nawiązać relacji z żadną z kobiet, które zaprosił do swojego gospodarstwa, a po programie nagle ogłosił, że jest zakochany. Zdjęcia z ówczesną partnerką Stanisława zniknęły już z jego instagramowego konta i wygląda na to, że nie zamierza się udzielać publicznie, ale po programie skupił się na swojej pracy.

Warto przypomnieć, że w minionym roku przed ołtarzem stanęli już Ada i Michał, a zaręczyny ogłosili Klaudia i Valentyn z 9. edycji "Rolnika". Czekacie już na kolejny "rolnikowy" ślub? My bardzo!

