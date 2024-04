Ania i Jakub to uwielbiana przez widzów para z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, zakochani aktualnie wyczekują na narodziny synka, a ten moment zbliża się już naprawdę wielkimi krokami. W oczekiwaniu na swój mały cud, para kompletuje wyprawkę dla maleństwa i właśnie w tym temacie Jakub przekazał radosne wieści. Długo z Anią na to czekali!

Jakub z "Rolnik szuka żony" pochwalił się swoim szczęściem

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" ogłosili, że zostaną rodzicami w świątecznym odcinku programu. Zakochani pochwalili się, że spodziewają się synka i ich maleństwo przyjdzie na świat wiosną 2024. Od tamtej pory para od czasu do czasu dzieli się z fanami na Instagramie nowinkami z przygotowań do narodzin swojej pociechy. A to już naprawdę ostatnie chwile na kompletowanie wyprawki, bo poród Ani zbliża się wielkimi krokami. Tym razem swoim szczęściem związanym z kolejną rzeczą dla synka pochwalił się Jakub.

Jak się okazało, Jakub właśnie odebrał paczkę z wymarzonym wózkiem dla synka!

Dziękujemy za przemiłą i profesjonalną obsługę. Nie było łatwo, ale już go mamy! - ogłosił dumnie Kuba

Teraz przed Kubą etap składania wózka, którym, miejmy nadzieję, też pochwali się fanom. Już nie możemy się doczekać, kiedy uwielbiana para z "Rolnik szuka żony" przekaże wszystkim radosną wiadomość o narodzinach synka. Trzymamy kciuki za przyszłych rodziców, a Ani życzymy dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!

