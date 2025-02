Fani programu "Rolnik szuka żony" z niecierpliwością wyczekują 12. edycji popularnego show, które od lat dostarcza emocji i wzruszeń. Tymczasem Ewa, jedna z uczestniczek 10. odsłony programu, ponownie zwróciła na siebie uwagę, zabierając głos w mediach społecznościowych. Okazuje się, że w jej życiu szykują się wielkie zmiany, a zapowiedzi, które właśnie pojawiły się na InstaStories, naprawdę mogą zaskoczyć!

Ewa z "Rolnika" weźmie udział w kolejnym show? Tak rozwija karierę

Ewa, uczestniczka 10. edycji "Rolnik szuka żony", nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje swoich fanów. Choć nie znalazła miłości w programie, zdobyła sympatię widzów, a teraz realizuje swoje pasje i zawodowe plany. Ostatnio podzieliła się ekscytującą wiadomością w mediach społecznościowych, zapowiadając nowe projekty:

Często pytacie co u mnie - poza codziennymi obowiązkami coś tam się dzieje - mogę już teraz Wam zdradzić, że za jakiś czas pojawi się nowy singiel. Wkrótce będziecie mnie również mogli zobaczyć na ekranie. Bądźcie czujni - napisała tajemniczo Ewa.

Nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie zobaczymy kandydatkę Waldemara z "Rolnika". Biorąc pod uwagę jej wcześniejsze pomysły, możemy być pewni, że nas zaskoczy! Fani doskonale pamiętają bowiem udział Ewy w programie "Szansa na sukces" czy występy na żywo promujące piosenkę "Szanse". Teraz czekamy na następne wieści. Czyżby chodziło o kolejne, randkowe show?

Czy Ewa z "Rolnika" ma kontakt z Waldemarem?

Nie wiadomo, czy Ewa ma kontakt z Waldemarem na co dzień, jednak Ewa i Waldemar mieli okazję zobaczyć się ponownie podczas dożynek w Pakości. Ewa podzieliła się tą informacją na Instagramie, odpowiadając na pytania fanów. Dodała również, że utrzymuje kontakt z Dorotą, obecną partnerką Waldemara. Co ciekawe, po zakończeniu programu Ewa i Dorota z "Rolnika" utrzymują kontakt, co potwierdzają ich wzajemne wypowiedzi oraz wspólne zdjęcia udostępniane w mediach społecznościowych:

Spędziłyśmy trochę czasu razem. Polubiłyśmy się, dużo rozmawiałyśmy, był śmiech, łzy, wspólne aktywności. Wzajemnie się szanowałyśmy. Podziwiam ją jako kobietę (za szczerość, wrażliwość, za pracowitość, poczucie humoru). Życzę jej jak najlepiej! - napisała Ewa Kryza na Instagramie.

Ewa z "Rolnika" zaprzyjaźniła się z Nicolą od Dariusza

Ewa i Nicola, uczestniczki 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", mimo że nie znalazły miłości w show, nawiązały ze sobą głęboką przyjaźń. Regularnie spędzają razem czas, co dokumentują na swoich profilach w mediach społecznościowych. Nicola podkreśliła wartość tej relacji, pisząc: "Z programu jestem najbardziej wdzięczna za tę przyjaźń". Obie panie spotykają się czasem na wydarzeniach czy wspólnych imprezach. Ich relacja jest dowodem na to, że udział w programie może przynieść nie tylko miłość, ale i trwałe przyjaźnie.

