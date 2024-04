Występ Artura Baranowskiego w programie „Jeden z dziesięciu” przeszedł do historii. Młody ekonomista ze wsi Śliwniki w województwie łódzkim jesienią ubiegłego roku nie dał szans swoim rywalom. Baranowski wszystkie pytania wziął na siebie i na każde odpowiedział poprawnie. Tym samym zdobył maksymalną liczbę punktów i wprawił w spore zdumienie nie tylko widzów, ale również prowadzącego Tadeusza Sznuka. Zaliczył 803 punkty, a fani teleturnieju z wypiekami na twarzy czekali, aż pojawi się w wielkim finale. Niestety pech chciał, że Baranowski nie dotarł do studia. Internauci jednak o nim nie zapomnieli i czekali na okazję, by znów zobaczyć go w akcji. Wreszcie się doczekali. W środę, 3 kwietnia mężczyzna znów stanie do walki w „Va Banque”.

Reklama

Artur Baranowski stanie przed nowym wyzwaniem w „Va Banque”

Pod koniec ubiegłego roku o Arturze Baranowskim mówiły wszystkie media w Polsce. Jego historia pozostawiła jednak duży niedosyt, ponieważ uczestnik „Jednego z dziesięciu” pobił rekord programu i nie pojawił się w wielkim finale. Internauci zaczęli się przerzucać teoriami spiskowymi. Niektórzy sądzili, że pochodzący ze wsi Śliwniki ekonomista nie wytrzymał presji i zrezygnował z udziału w programie, by wyciszyć medialne zamieszanie wokół siebie. Od pewnego czasu mówiło się, że Baranowski wróci do telewizyjnych teleturniejów już niedługo.

Radosław Kotarski Waldemar Kompała/TVP

Okazuje się, że młody ekonomista weźmie udział w „Va Banque”. Po zmianach format prowadzi Radosław Kotarski, youtuber i autor książek popularyzujących naukę. Prezenter zastąpił Przemysława Babiarza. Jakiś czas temu wygadał się w swoim podkaście, który prowadzi razem z Dawidem Podsiadłą. Ujawnił, że Baranowski zagra w pewnym teleturnieju.

Radosław Kotarski Waldemar Kompała/TVP

Odcinek „Va Banque” z Arturem Baranowskim zostanie wyemitowany w środę, 3 kwietnia o godzinie 18:10 na antenie TVP2. Ekonomista tym razem zmierzy się z Maciejem, radcą prawnym Wrocławia i Markiem, chemikiem ze Skawiny, który wygrał poprzedni odcinek. Myślicie, że uczestnik znów sprawi, że wszystkim nam opadną szczęki? Ciekawe, jak poradzi sobie z tak dużą presją.

Reklama

Zobacz także: Historyczny wynik w "Jeden z dziesięciu". Takiego odcinka jeszcze nie było

Zobacz także

Artur Baranowski Waldemar Kompała/TVP