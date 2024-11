Za nami finał 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak wiadomo, ostatecznie żadna z par nie przetrwała, ale najwięcej emocji wciąż budzi wątek Agaty i Piotra. Choć nikogo nie zdziwił fakt, że relacja tej dwójki nie udała się, to jednak brak obecności Piotra podczas ogłoszenia decyzji, zaskoczył wszystkich. Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy w historii programu.

Tuż po zakończeniu emisji finału pojawiły się wywiady z uczestnikami 10. edycji programu, w tym rozmowa z Piotrem. Podczas rozmowy padło pytanie nie tylko o powód nieobecności Piotra na finale "ŚOPW", ale także o to, czy mężczyzna żałuje, że przyjął nazwisko żony w dniu ślubu. Piotr w wywiadzie dla tvn.pl szczerze przyznał, że niczego nie żałuje i była to przemyślana decyzja.

Nazwisko żony przyjąłem w dniu ślubu. Była to decyzja w stu procentach przemyślana. To była decyzja, która zawsze w mojej głowie była, że po prostu będę chciał przyjąć nazwisko swojej żony. Tak też się stało i nic w tej kwestii się nie zmieniło i nie zmieni, bo uważam, że w każdym stadzie może zdarzyć się jedna czarna owca

Jak się później okazało, Piotr nie zamierza już rezygnować z nazwiska żony i chce przy nim pozostać! Skąd taka decyzja?

Choć Piotr i Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są już razem, to jednak mężczyzna w dalszym ciągu posługuje się nazwiskiem żony i zapowiada, że w tej kwestii nic się nie zmieni - przynajmniej przez najbliższy czas.

Trudno jest w tej chwili przekreślić całą rodzinę, z którą mam do dzisiaj kontakt zresztą, przekreślić wszystkich ludzi o takim nazwisku ze względu na to, że nam się nie udało. Czy to jest nasza wina wspólna, czy to Agaty wina, czy moja, to jest nieistotne w tej chwili. Także został Piotr Miechowski i Piotr Miechowski już pozostanie przez najbliższy przynajmniej czas

- wyznał Piotr