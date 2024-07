Przed nami ostatni odcinek drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy". Już w najbliższy wtorek dowiemy się, kto wygrał show i kto okazał się tytułowym Agentem. My postanowiliśmy zapytać Piotra Kędzierskiego, czy już wie, kto wcielił się w Agenta - Odeta Moro, Daria Ładocha a może Jarosław Kret? Co zdradził nam były uczestnik programu? Tego dowiecie się z naszego materiału. Przy okazji dowiecie się, jak wyglądają relacje Piotra Kędzierskiego z pozostałymi uczestnikami show. Ma żal do Alana Andersza i Marka Włodarczyka?

Posłuchajcie sami!

Piotr Kędzierski wie, kto jest Agentem.