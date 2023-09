Kilka dni temu wiele emocji wywołał najnowszy odcinek show Kuby Wojewódzkiego, w którym gośćmi byli Marcin Hakiel oraz Caroline Derpienski. Dziennikarz opublikował później post, w którym cieszył się z wysokiej oglądalności. Czy miał rację? Znamy wyniki.

Kiedy Kuba Wojewódzki obwieścił w mediach społecznościowych, że gośćmi w pierwszym odcinku nowego sezonu jego programu będą Marcin Hakiel oraz Caroline Derpienski, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Internauci byli zaskoczeni, że tancerz przyjdzie do show, po tym, jak dziennikarz wykpił w "Polityce" wynajęcie przez niego detektywów w celu ujawnienia zdrady żony. Przede wszystkim jednak ludzie byli przeciwni zaproszenia kontrowersyjnej modelki. Zarzucali "królowi TVN-u", że promuje złe wzorce i twierdzili: "To szczyt żenady". 22-latka jednak w ogóle się tym nie przejmowała.

- Komentarzy internautów nie czytam, bo nie ma sensu. Wiem, że wynika to z zazdrości o moją pewność siebie, odwagę i dystans do siebie. Piszą hejty, ale i tak cała Polska - łącznie z hejterami - pobije rekord widzów przed telewizorami we wtorek - powiedziała nam wówczas Caroline Derpienski.