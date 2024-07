Paweł Szakiewicz i Natalia Wodzinowska z pierwszej edycji Rolnik szuka żony rozstali się! To duże zaskoczenie - rolnik, który miał ambicje, by zostać posłem, potwierdził w końcu to, o czym od jakiegoś czasu się mówiło.

Rozstaliśmy się z Natalią, już nie będę szukał kandydatki na żonę w telewizji, chociaż nie żałuję udziału w programie - czytamy w dzisiejszej Rewii.

A miało być tak pięknie. To była jedyna para z pierwszej edycji show, która być może stanęłaby na ślubnym kobiercu. Paweł tuż po programie obiecywał, że ślub będzie w czerwcu. Ale oboje z Natalią nie byli wylewni, jeśli chodziło o deklaracje odnośnie swojej miłości. Ale kiedy Paweł Szakiewicz postanowił kandydować na posła, a piękna Natalia nie wspierała go w kampanii i ani razu nie pokazała się z nim publicznie, wszyscy zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. Paweł przekonywał, że teraz nie w głowie mu wesele, bo prowadzi kampanię. Ale dziś już wiadomo, że rozstał się z Natalią.

Tym samym żaden związek z pierwszej edycji Rolnik szuka żony nie przetrwał, a szkoda.

Paweł Szakiewicz i Natalia Wodzinowska w trakcie programu Rolnik szuka żony:

Paweł Szakiewicz po programie:

Paweł Szakiewicz kandyduje do SejmuRolnik szuka poparcia

Posted by Paweł Szakiewicz kandyduje do Sejmu on 1 październik 2015

Paweł Szakiewicz i Natalia na randce Rolnik szuka żony: