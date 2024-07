Paweł Szakiewicz, uczestnik pierwszej edycji show "Rolnik szuka żony", jako jedyny z rolników na stałe związał się z dziewczyną, którą wybrał w programie - czyli Natalią Wodzinowską. Wszyscy czekali na rychły ślub, ale para stwierdziła, że po programie muszą się lepiej poznać, bez obecności kamer. Szakiewicz przyznał, że chciałby, żeby ślub odbył się w czerwcu, ale...

Ślub będzie w czerwcu, ale którego roku, to jeszcze nie wiadomo - powiedział rolnik w jednym z wywiadów.

Czy będzie ślub rolnika z programu Rolnik szuka żony?

Po jakimś czasie Paweł i Natalia przestali się razem pokazywać, ostatni raz zobaczyliśmy ich w "Świat się kreci" w marcu tego roku. Potem rolnik ogłosił, że będzie startował do Sejmu, dlatego nie w głowie mu śluby.

Teraz już wiadomo, że nie dostał się z list PO do Sejmu. Zdobył w swoim okręgu 2.250 głosów, to szósty wynik na liście PO, a weszło trzech pierwszych kandydatów.

Czy teraz znajdzie czas na organizację ślubu i wesela?

Rozstał się z Natalią?

Wielu fanów programu "Rolnik szuka żony" uważa, że dla Pawła ważniejsza była kariera polityczna i rozstał się z Natalią. Ba, są nawet podejrzenia, że Szakiewicz wystąpił w show tylko po to, by zaistnieć. To, że dziewczyna nie wspierała go w trakcie kampanii było dla wielu znaczącą informacją. Para nigdy nie zamieszkała razem, spotykali się sporadycznie i wygląda na to, że jednak żaden z rolników pierwszej edycji programu nie znalazł żony.

Ale być może wszyscy się mylą i ślub w czerwcu nadal jest aktualny :). Tego dowiemy się pewnie niebawem.

A co będzie się działo w dzisiejszym odcinku Rolnik szuka żony 2? Mamy zwiastun ósmego odcinka.

