Pierwsze oświadczyny w historii "Rolnik szuka żony 2" za nami! W 11. odcinku show byliśmy świadkami, jak Mariusz oświadczył się rolniczce Ani. Jak do tego doszło? Po odcinku, w którym rolnicy odwiedzili rodziny swoich wybranków, nadszedł czas, by pary wyjechały na randkę marzeń tylko we dwoje. Ania i Mariusz spotkali się po dwóch tygodniach rozłąki. Ania postanowiła odebrać Mariusza z lotniska - przyleciał z Londynu, gdzie pracuje.

Co to było za powitanie. Ania chyba była onieśmielona, bo Mariusz wycałował ją w usta, w szyję, ręce i widać było, że bardzo się cieszy, że znowu są razem.

Tęskniłam za nim - wyznała do kamery Ania.

Ale Mariusz był bardziej wylewny:

Zakochałem się w niej.

Mariusz z "Rolnik szuka żony": "Ania jest kobietą mojego życia"

Ania od razu z lotniska zabrała Mariusza nad Solinę. A tam dzień minął im wypełniony atrakcjami i zabawą. Razem stoczyli się w pompowanej kuli ze wzgórza, a także jeździli dżipem po błocie.

Mariusz nie przestawał mówić o swojej wielkiej miłości do Ani.

Chciałbym, żeby ta nasza miłość trwała i trwała. Jestem na 100% przekonany, że Ania jest kobietą mojego życia.

Wieczorem, gdy szykował się do randki z kolacją, zdradził, że ma zamiar się oświadczyć, bo jest pewien swoich uczuć. Był bardzo przyjęty i zdenerwowany, aż plątał mu się język z przejęcia. Gdy tylko spotkali się na kolacji, Mariusz ukląkł przed Anią z pudełeczkiem w ręku:

Aniu bardzo cię kocham, czy przyjmiesz ten pierścionek ode mnie? - powiedział, patrząc jej prosto w oczy.

Reakcja Ani? Rolniczka osłupiała z zaskoczenia. Wyglądała jakby chciała uciec, nie wiedziała jak zareagować.

Jezu, czemu to zrobiłeś? Wstań proszę. Bardzo mnie zaskoczyłeś. Nie uważasz, że to za szybko?

Ania z "Rolnik szuka żony": Przyjmę pierścionek, ale..."

Mariusz jednak nie dał się zbyć. Czekał na odpowiedź, czy Ania zgodzi się zostać jego żoną. W końcu Ania przyjęła pierścionek.

Ok. Przyjmę pierścionek, bo mi na tobie zależy, ale to nie oznacza, że za tydzień, miesiąc czy pół roku - znając twoje tempo - uda ci się zabrać mnie do urzędu stanu cywilnego - powiedziała Ania, a szczęśliwy Mariusz wsunął jej pierścionek na palec.

Do kamery Ania powiedziała, że ten pierścionek symbolizuje tylko, że jest... zarezerwowana. Za to Mariusz twierdzi, że Ania jest jego życiem i to że już dał jej pierścionek, to była jego deklaracja wspólnej przyszłości z Anią.

Zaskoczeni? My bardzo! Czy po miesiącu znajomości można być pewnym, że z kimś chce się brać ślub? Takie rzeczy to chyba tylko w Rolnik szuka żony! :)

Niespodzianka! I co w tej sytuacji powinna zrobić Ania?

