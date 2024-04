Marta z "Rolnik szuka żony" po raz kolejny zorganizowała serie pytań na swoim Instagramie, na które chętnie odpowiadała. Internauci wciąż dopytywali ją o rodzinny dom Pawła, o którym wspominał w wizytówce do 7. edycji. Uczestniczka show w końcu ujawniła, co się z nim stało.

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin poznali się w 7. edycji miłosnego hitu TVP i mają już za sobą dwa śluby. Małżeństwo wspólnie wychowuje trójkę dzieci: Adasia, Gracje oraz Stefanie, która jest z poprzedniego związku Marty. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, a fani programu chętnie śledzą ich poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio Marta i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" ogłosili wspaniałe wieści dotyczące ich rodziny. Teraz ponownie otworzyli się na temat, który już od dawna zastanawiał ich fanów.

Marta z "Rolnik szuka żony" chętnie organizuje Q&A, w których odpowiada na pytania internautów. Podczas serii pytań wciąż pojawiał się jeden temat, który zastanawiał ich fanów. Mianowicie chodzi o dom Pawła, o którym mówił w wizytówce.

To pytanie pojawia się przy każdy Q&A, więc pora na nie odpowiedzieć. Tamten dom stoi i nic nie straciła na swojej świetności, natomiast chcieliśmy coś, co będzie bardziej odpowiednie dla naszych potrzeb, no i chcieliśmy coś co będzie nasze

— odpowiedziała Marta Paszkin.