"Wszystko zaczęło się od… miłości. A więc po prostu – życia" - tak swój nowy projekt reklamują Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, bohaterowie programu "Prince Charming", w którym stworzyli szczęśliwy związek. Mowa o wyjątkowym komiksie "Love Story Called Life", stworzonym z myślą o osobach LGBTQ+:

„Love Story Called Life” – to pierwszy w Polsce komiks z poradami prawnymi dla środowisk LGBTQ+, dzięki któremu osoby tworzące związki jednopłciowe otrzymują konkretne porady prawne w znacznym stopniu pomagające w radzeniu sobie z codziennością i niespodziewanymi sytuacjami życiowymi - czytamy.

Komiks powstał we współpracy z adwokat Magdaleną Niewelt. Skąd taki pomysł? Zobaczcie, co zdradzili nam Jacek i Oliwer!

Jacek Jelonek popularność zyskał w programie "Prince Charming" w TTV, w którym szukał drugiej połówki. Jego serce mocniej zabiło do Oliwera Kubiaka (z wzajemnością!) i niemal od dwóch lat tworzą szczęśliwy związek.

Jeszcze większa sławę, a zarazem sympatię widzów Jelonek zyskał w ostatniej, 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie wraz z Michałem Danilczukiem stworzyli pierwszą w historii show parę jednopłciową. Panowie zachwycali swoimi występami, a ostatecznie zajęli wysokie, drugie miejsce!

Po udziale w programie Jacek nieco zniknął z show-biznesu, by wrócić z przytupem! Okazuje się, że przez ostatnie pół roku wraz z chłopakiem, Oliwerem oraz adwokatem, Magdaleną Niewelt, pracowali nad komiksem "Love Story Called Life", będącym zbiorem zbiorem porad prawnych dotyczących kilku najistotniejszych obszarów życia (m.in. dyskryminacji, mobbingu, dziedziczenia ustawowego czy kradzieży tożsamości), dla środowisk LGBTQ+. Skąd taki pomysł? Jak czytamy w informacji prasowej:

Podczas jednej rozmów na temat nierównego traktowania, ale też naruszania prawa do decydowania o życiu osobistym, które Jacek i Oliwer prowadzili z przyjaciółką, adwokat Magdaleną Niewelt, to właśnie ona uświadomiła chłopakom, że choć sytuacja par jednopłciowych w naszym kraju daleka jest od równości wobec prawa – nie jest jednoznacznie zła.

Pojawiła się więc wizja publikacji edukacyjno-prawnej, która w sposób przystępny wyjaśniłaby jak poprzez podniesienie świadomości prawnej, osoby żyjące w Polsce w związkach jednopłciowych mogą ułatwić sobie codzienność. Na początku cała trójka myślała o podcaście bądź książce. Ostatecznie wybór padł na... komiks! Dlaczego? W rozmowie z Glamour.pl panowie wyjaśniają:

Jacek: Wychowałem się z komiksami i dobrze pamiętam, jaką frajdę sprawiało mi ich czytanie. Od bardzo długiego czasu obserwuję rysowników i storyboardzistów na Instagramie i potrafię godzinami przeglądać ich prace - wpadam w rabbit hole i znikam! Formę rysunkową zawsze uważałem za bardzo lekką i przystępną i w zasadzie wszystko, co jest narysowane, wygląda lepiej. Sam jestem po architekturze krajobrazu i fajny rysunek zawsze przykuwał moją uwagę.

Oliwer dodaje:

Komiks, który można zamówić zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej (m.in. za pomocą kodu QR), cieszy się sporym powodzeniem, czego para się nie spodziewała:

Oliwer: Jesteśmy bardzo zaskoczeni tak ciepłym przyjęciem komiksu. Tworzyliśmy go w trójkę przez sześć miesięcy. Chcieliśmy, żeby był to projekt ciekawy, ale i interaktywny - dlatego nagraliśmy dodatkowe rozmowy, które są dostępne pod kodem QR (podobnie jak wzory pism - m.in. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa).

Jacek: Nalegałem, aby wszystko, co jest w komiksie, było jasne, klarowne - "podane na tacy" - żeby ta publikacja była drogowskazem dla ludzi, którzy szukają poruszonych przez nas zagadnień w sieci. Nie wiedzieliśmy jak to zostanie odebrane. Pytaliśmy wielu osób o zdanie, słyszeliśmy głównie, że to dobry pomysł. Takiej publikacji na naszym rynku nie było - niektórzy mówili, że żałują, że taki komiks nie pojawił się wcześniej. Tak pozytywny odbiór jest dla nas budujący - mówią w rozmowie z Party.pl.